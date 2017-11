La Cemac passe l’éponge sur 90% des arriérés de contributions des Etats membres

Alerte – Maison d’arrêt de Brazzaville : Le Commandant Destin Oba Apounou et ses hommes ont violenté le journaliste Ghys Fortuné Dombe Bemba à qui ils ont ravi l’argent, les médicaments, le dossier médical et juridique. L’objectif visé est de susciter une évasion ou le pousser à l’AVC. Les effets du journaliste ont été emportés manu militari par le directeur et ses collabos sans inventaire et en l’absence de ses avocats ou d’un huissier. Toute manipulation ou perte doit engager la responsabilité seul du directeur Commandant Oba Apounou sur qui pèse la dernière évasion.