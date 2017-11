Licenciement massif en vue chez Bolloré Transport et logistics à Pointe-Noire

Il y’a de l’eau dans le gaz chez Bolloré Transport et Logistics à Pointe-Noire. Celui qui gère tous les ports des cotes africaines n’est plus en mesure de payer ses salariés dit-il à cause de la crise.

Aujourd’hui, les salariés qui croyaient jusque là au père noël n’ont que leurs yeux pour pleurer. Malheureusement pour eux, ce n’est que le début de la descente aux enfers.