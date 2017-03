La propagation de la violence au Congo ne semble plus connaître de limites. C’est l’amer constat que font les habitants du Congo en général et de Pointe-Noire, la capitale économique en particulier.

Comme à leur habitude, les policiers à la solde du régime ont chargé les élèves du Lycée Victor Augagneur. Le bilan serait lourd et on fait état de morts et de plusieurs blessés.