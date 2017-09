Sassou Nguesso, DSK et FMI : Dominique Strauss-Kahn, l'ex-directeur du Fonds monétaire international (FMI), conseillerait le président Sassou Nguesso depuis plusieurs semaines, via sa société Parnasse, basée au Maroc depuis l’affaire du Sofitel de New York en mai 2011. DSK aurait pour mission de diriger les relations entre la République du Congo et le FMI. Le faux-nouveau gouvernement n’est donc pas aussi efficace que l’on veut nous faire croire. Allons seulement !