Affaire Denis Christel Sassou Nguesso : La lettre du continent l’autre jumeau de Jeune Afrique

Personne ne veut la peau de Denis Christel Sassou Nguesso. Denis Christel Sassou Nguesso ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes mafieuses et criminelles.

Le secteur de la presse est un grand Monopoly. Tout s’achète, tout se vend, les journaux, les télés, les radios. Quelques milliardaires se partagent le gâteau.

Résultat : 90 % des quotidiens nationaux vendus chaque jour appartiennent à des oligarques ! D’après les calculs de Basta !, les mêmes possèdent des télévisions et radios qui totalisent respectivement 55% et 40% des parts d’audience.

Vous avez donc une grande probabilité de lire, regarder ou écouter chaque jour des médias qui appartiennent à ce petit cercle de milliardaires. Et les Nguesso ont acquis de nombreuses parts dans ce secteur et notamment dans les médias ayant pignon sur rue en Afrique.

Il est scandaleux qu’un média incestueusement « nguessoïdé » ait l’outrecuidance de nier l’évidence. Le sieur Denis Christel Sassou Nguesso a bien fait l’objet d’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire dans le cadre de l’affaire des biens mal acquis et ce conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénale.

A l’issue de sa garde à vue il a été présenté devant le juge de la liberté et de la détention. Ce juge dispose en effet d’une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de placement et de renouvellement de la détention provisoire et sur les demandes de mise en liberté lorsque le juge d’instruction refuse la libération d’un mis en examen.

Dans le cadre de ses pouvoirs en matière de détention, il peut aussi décider d’un placement sous bracelet électronique avec assignation à résidence ou sous contrôle judiciaire. par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine…tel est le cas de Denis Christel Sassou Nguesso.

Des compatriotes ont été entendus et ont déposé dans le cadre de cette affaire. Cette privation de liberté contrôlée fut le prélude de l’absence de ce fils fragile, gâté et irresponsable aux cérémonies du 15 août d’une part et à l’ouverture de la session parlementaire d’autre part.

La protection des sources et donc de mes confrères proche du dossier et les contraintes absolues liées au secret professionnel ne me permettent pas de publier certaines pièces versées dans ce dossier. Que bien vous fasse ce devoir d’information.

Sylvain SENDA