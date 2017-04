Le Congo sera Libre

Les victimes illustres et celles méconnues du fameux Comité Militaire du Parti entre le 18 Mars 1977 et le 07 Février 1978 et leurs familles réclament Justice et Vérité, 40 ans plus tard.

Les milliers de victimes des guerres politiques, tribales, des explosions urbaines, des empoisonnements, tortures et emprisonnements, qui teintent de sang le sol de la République du Congo depuis 40 ans, réclament Justice et Vérité.

Cette injustice sauvage et immonde pour la Paix des familles, destructrice du lien national depuis si longtemps perdure car les principaux responsables de cette boucherie et ce terrorisme d’Etat sont encore (hélas, triple hélas…) aux manettes du Congo ou dans un silence coupable et complice pour ceux qui sont encore vivants.

Les 11 membres du CMP étaient pour rappel : Les Généraux Jacques Yhomby Opango, Denis Sassou Nguesso, Raymond Damase Ngollo, Florent Tsiba, Louis-Sylvain Ngoma, les Colonels Jean-Michel Ebaka, Martin Mbia, Nicolas Okongo, Français Xavier Katali, le Commandant Pascal Bima et le Capitaine Pierre Anga.

La Conférence Nationale Souveraine a par complaisance et lâcheté coupables refusé de faire la lumière et d’établir les responsabilités sur ces heures très sombres de l’histoire récente du Congo qui ont bouleversé notre rapport à l’autre et notre confiance envers l’Etat, qui prit dès lors et sans discontinuer la figure du Terrorisme tribal d’Etat.

Les assassinats en une seule semaine du Président de la République d’alors, de son prédécesseur, du seul et unique Cardinal que le Congo ait eu et de l’ancien chef d’Etat Major des armées, restent et resteront (hélas encore) impunis 40 ans plus tard dans un mépris absolu et un cynisme inacceptable car, les cerveaux penseurs de ce chapelet de meurtres politiques, sont depuis 33 ans au pouvoir.

La chute de ce pouvoir et de son système restent et resteront une Priorité absolue pour qu’enfin les Congolais puissent commencer à éclaircir leur si lourd passé, qui entrave si grandement leur avenir et leur unité.

Le mal est connu, le remède l’est tout autant, reste donc à s’administrer cette dose salvatrice de manière soudaine, puissante et définitive.

Ayons la Foi, le Congo sera Libre.

FLC