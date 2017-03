A quoi sert Denis Sassou Nguesso ?

La Conférence nationale souveraine avait conclu en 1991 que sous le règne de Denis Sassou Nguesso, soit de 1079 à 1992, “l’économie du Congo était sinistrée.”

La question c’est maintenant de savoir comment peut-on sinistrer l’économie d’un pays ? Est-ce en la regardant ?

Il en était ainsi de 1979 a 1992 que depuis son retour aux affaires le 5 Octobre 1997, à la faveur du coup d’état perpétré contre les toutes premières institutions démocratiques que notre pays ait connu, portant au pouvoir le Professeur Pascal Lissouba.

Depuis, Denis Sassou Nguesso se comporte comme en pays conquis. C’est ce que nous allons essayer d’étayer.

Sur le plan économique, force est de constater que des milliards de pétrodollars engrangés par la production pétrolière ont vite fait de prendre la direction des paradis fiscaux aux Iles Vierges, aux Iles Caiman, aux Bermudes, en Chine, en Iran, Seychelles, a l’Ile Maurice, au Brésil, etc.

Comme on peut Denis Sassou Nguesso est un gouffre qui fait disparaitre tout ce qui tombe dans les coffres de l’Etat congolais. La faillite de la compagnie nationale Ecair est un cas palpable qui montre comment en matière économique, il ne fait jamais faire confiance aux frères mbossi au pouvoir au Congo.

Quiconque s’en doute fasse l’audit des sociétés telles que: la SNPC, le Port Autonome de Pointe Noire, les Impôts, le Trésor Public, Lonaco, les PTT, les banques locales, etc. Sous son règne, même les terrains d’Intelco plus connus par les 100 fils à Mpila ont fini par être pillés.

Personnage mégalomane, Denis Sassou Nguesso est en réalité le parrain des détournements des deniers publics de toute sorte. Sous son règne, il n’y a pas de différence entre les biens de l’Etat congolais et ceux de son clan familial. La corruption est endémique faisant d’Oyo le Palerme africain.

Envoyé pour gérer le CICIBA (Centre International des Civilisations Bantou), l’égyptologue Théophile Obenga a laissé de lui une image inimaginable d’un grand budgétivore. En 1996, lorsque le Président Omar Bongo Ondimba m’en parla, il avait presque des larmes aux yeux.

Sur le plan politique, il a fait des exécutions sommaires son mode de gestion de la cité. Le dernier en date, c’est celui du Colonel Marcel Ntsourou lequel a suivi dans la tombe les généraux, Avoukou, Blaise Adoua, Bouissa-Matoko et le Colonel Yves Motando. Il reste certainement les généraux Jean-Marie Michel Mokoko, Pierre Oba et Norbert Dabira pour les soldats auxquels il faudra désormais ajouter l’homme politique André Okombi Salissa. Il s’agit ainsi de ceux qui ont aidé l’enfant de Maman Moubarra a accede au pouvoir, après une traverse du désert de cinq ans, soit de 1992 a 1997.

En ajoutant à cela des hommes politiques tels que Paulain Makaya et Modeste Boukadia, la liste devient longue et interminable. Que d’hommes politiques n’ont-ils pas été carrément assassinés sous son règne ? Faut-il le rappeler, chaque fois qu’il est au pouvoir, le Congo est un pays hanté. Pour son pouvoir, ce complexé au niveau intellectuel insignifiants qu’est Denis Sassou Nguesso fait l’inimaginable.

Ses parents, ses associés et partenaires aux crimes rituels les généraux Jean-Dominique Okemba, Jean-Francois Ndenguet, Jacques-Antoine Bouity, les colonel Philippe Obara, Colonel Thomas Bakala Mahinda, Colonel Obouandé, Amédée Ovounda, etc. le défendent mordicus.

Il couche ses jeunes ministres, hommes comme femmes, les directeurs des grandes entreprises les plus en vue: c’est le droit de cuissage qui a cure au Congo.

Sur le plan social, la dépravation des mœurs est devenue monnaie courante. Il couche avec tout ce qui bouge devant lui: ses propres filles, ses belles-filles, etc. Toutes les femmes membres de gouvernement sont des proies du clan incarné par Denis Sassou Nguesso, son fils Christel Denis Sassou Nguesso et son petit oncle Jean-Jacques Bouya (oui, c’est Jean-Jacques Bouya l’oncle parce que cousin de Feu maman Mouebarra et non le contraire comme on le croit).

Sur le plan culturel, les tueries de Pointe Noire nous révèlent à quel point la violence n’épargne pas la jeunesse qui ne demande qu’à étudier dans de meilleures conditions comme leurs collègues à travers le monde.

Sur le plan mystique, il suffit de voir comment, il imite les positions qu’adoptait Feu Président Omar Bongo Ondimba, surtout qu’il a commencé lui aussi à porter en public son parka de franc-maçon comme le faisait son gendre chaque fois qu’il y avait une crise grave au Gabon: il plie à travers sa poitrine sa main gauche ou droite qu’il cache dans le pan de sa veste, caressant sa petite médaille de franc maçon.

Quand aux bagues ou chevaliers des congolais qui meurent, il est prêt à payer des milliards pour qu’on les lui rapporte. Ainsi Anatole Collinet-Makosso a scellé une place inamovible au gouvernement, lui qui avait volé la chevalière de Jean Pierre Thystère Tchicaya qu’il avait ramenée à son chef, créant ainsi des émeutes à Pointe Noire pendant les obsèques de son parrain politique au Kouilou.

Devant les autres hommes d’état, Denis Sassou Nguesso ne sait que dire et faire. Alors il joue le charlot pour ne pas dire Louis de Funès: il s’ennuie, joue avec ses boutons de manchette qu’il caresse comme s’il ne les avais portés que pour la toute première fois. Il cache ses mains bousillées par les produits cosmétiques.

Pendant ce temps, alors qu’il fait froid puisque la pièce est climatisée, il a chaud. Grâce à son mouchoir blanc chargé des fétiches béninois, il essuie la sueur qui dégouline sur son front et sous ses aisselles, renvoyant à son interlocuteur la puanteur nauséabonde des produits chimiques que lui, Denis Sassou Nguesso, raffole pour se faire beau: c’est le culte de la perfection, selon lui, qu’il veut à tout prix, même en gageant tout le pétrole congolais et en dépensant tout le budget du Congo.

À la lumière de ce qui précède, n’est-on pas en droit de se demander à quoi sert réellement Denis Sassou Nguesso ? C’est un tort de croire que parce qu’on est mbossi, on cautionne tous ses égarements et ses assassinats politiques – Loin de là ! Je suis un exemple. C’est un cinglé qu’il faut à tout prix mettre à l’asile ou en prison pour qu’il y reste pour le reste de ses jours sur terre, lui et ses acolytes au pouvoir. En vérité, Denis Sassou Nguesso a certainement de la valeur pour sa famille; mais pour le Congo, c’est un être inutile: un vaurien en quelque sorte, qui ne crée que des ennuis.

Lucerne Vladmir Ngakosso