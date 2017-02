Marcel Ntsourou : « ça ne fait rien Sassou Nguesso me tue aujourd’hui, mais il me suivra bientôt »

Au Congo de Denis Sassou Nguesso, le ridicule ne tue pas. Pour couvrir leur imbécilité et leur meurtre, le neveu de Marcel Ntsourou devient le bouc émissaire tout désigné qui risque de passer le reste de sa vie en prison pour que les confidences de l’oncle à son neveu ne soient pas connues du reste de la famille et du monde.

Il pourra aussi prématurément « mourir de crise respiratoire et/ou cardiaque » comme son oncle, qui sait ? En tout cas, seule une enquête internationale devrait être exigée pour faire connaître la vérité.

Que Marcel Ntsourou ait été un saint ou pas, il aurait dû rester en vie pour que ses témoignages, après la chute de Denis Sassou Nguesso, permettent de connaître tout ce qui s’est réellement passé en 1997, 1998, 1999 et le 4 Mars 2012.

Rappelons-nous que quelques jours après s’être déclaré sur RFI prêt à témoigner sur les disparus du Beach, Ntsourou se faisait arrêter avec des chars et des hélicoptères en plein centre-ville de Brazzaville.

Le mot d’ordre du gang des barbares de Denis Sassou Nguesso, c’est tuer, tuer et encore tuer ses ennemis et ses témoins gênants.

Dans la norme Républicaine des choses, Denis Sassou Nguesso devrait être interpellé mort ou vif pour meurtres à répétition, génocides épisodiques dans le Pool, crimes contre l’humanité et haute trahison.

Aux hommes en armes qui ont encore suffisamment d’esprit Républicain et de couilles, de faire ce qui doit être fait au Nom de la Justice et du Peuple.

Selon nos sources, depuis 4 heures du matin il vomissait le sang et le Colonel Ntsourou disait: « ça fait rien Denis Sassou Nguesso me tue aujourd’hui, mais, il me suivra bientôt ». Sa dernière parole avant de mourir.