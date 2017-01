Arrestation à 4h du matin de Mr André Okombi Salissa, ancien candidat à la présidentielle, député de Lékana et Président de l’IDC

Monsieur André Okombi Salissa, Président du parti CADD et de la plateforme IDC s’était volontairement mis en sécurité depuis le holdup électoral et les menaces sur sa personne, l’arrestation arbitraire et les tortures de ses collaborateurs.

Ayant perdu la protection internationale dont il bénéficiait jusqu’à la fin de l’année dernière, André Okombi Salissa était devenu vulnérable depuis le début du mois de janvier 2017.

Depuis trois jours, les services de renseignements avaient localisé la cache de l’ancien ministre et Président de la plateforme IDC, dans le quartier Massengo, précisément dans le secteur Ibomapoko suite à l’utilisation de son téléphone satellite et avaient pris la décision de son arrestation. Restait plus que l’aval du cobra royal ; ce qui a été fait ce matin.

Ce matin vers 4h, des sujets étrangers Israéliens et les éléments de la DGST ont investi sa cache, un studio dans l’arrière cour d’une parcelle qui appartiendrait à un ancien militaire originaire de Lékana comme lui afin de procéder à son arrestation. Ont été arrêtés en même temps de lui, l’un de ses plus fidèles collaborateurs Mr Nicolas Kossaloba, Docteur vétérinaire et ancien secrétaire Général de la CADD mais aussi son garde du corps Evariste Ngakié.

Après son arrestation et comme pour toutes ses victimes (Pierre Anga, Colonel Marcel Ntsourou ….), Denis Sassou Nguesso a demandé aux forces de sécurité ayant procédé à l’arrestation de lui amener sa proie, question de l’humilié.

Actuellement André Okombi Salissa et Nicolas Kossaloba sont à la DGST et le pauvre malheureux Evariste Ngakié (garde du corps) a été admis à l’hôpital militaire pour des soins intensifs, après avoir été molesté pendant l’arrestation. Son état de santé est critique.

Il faut aussi noter que dans les heures et jours à venir, le pouvoir de Brazzaville va procéder à des arrestations des autorités militaires et civiles proches de Monsieur André Okombi Salissa.

Il faut aussi préciser que Monsieur André Okombi Salissa est député de Lékana et à ce titre devrait bénéficier de l’immunité parlementaire.

Nous demandons donc aux organisations des droits de l’Homme mais aussi aux hommes politiques de l’opposition de prendre une position ferme concernant cette arrestation arbitraire.

On ne pas laisser le pouvoir de Brazzaville arrêté impunément des élus sans avoir l’aval du parlement.

Denis Sassou Nguesso est personnellement responsable de ce qui arrivera à tout bouge.

Affaire à suivre !

Direct-Brazza