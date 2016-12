LCI – Chaine de Télévision Française : Sassou aurait tué 400 000 congolais entre 1997 et 1998

Éric Denécé est Docteur en Science politique, Directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R). C’est un Chercheur reconnu, spécialiste du renseignement, du terrorisme, des opérations spéciales. Le 22 décembre dernier, il était l’invité d’Yves Calvi pour son émission « 24 heures en questions » sur LCI au sujet d’Alep en Syrie. Ses propos sur cette ville martyre étaient édifiants mais, pour les appuyer davantage, il cita l’exemple de la République du Congo, une ancienne colonie de la France : « une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d’habitants, 10 % de la population, on n’en parle pas non plus. »

