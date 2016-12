Le faux rendez-vous Trump-Sassou ou les aventures de Tintin à New York

L’humiliation de Denis Sassou Nguesso aux USA et la vague incessante de moqueries que cela suscite au Congo, en Afrique et dans le monde, sont à la mesure du rejet absolu de ce personnage par le Peuple Congolais, et de la fin imminente de l’épopée macabre de Sassou.

Au sujet des faits chronologiques, nous avons tous pris connaissance du communiqué du 26 Décembre 2016 de la chefferie criminelle de Mpila, dans lequel on apprenait que Denis Sassou Nguesso serait le premier Chef d’Etat Africain invité par Donald Trump pour parler de la crise Libyenne et des questions Africaines. Minable annonce en effet, car qui est donc Sassou pour éclairer Trump sur la crise Libyenne et les questions Africaines ? Lui, le primitif d’Edou qui viole depuis 4 décennies les Lois de son Pays, qui tue son propre Peuple et torture les patriotes qui s’opposent à lui.

Il était donc inutile que les guignols du Sassouisme fassent de la propagande sur les médias pour tenter en vain de redorer le blason de leur « président Tintin » en mal de reconnaissance internationale. Il était donc inutile que l’obscure Firmin Ayessa et le minable Thierry Moungalla sortent des trompettes en chantant que leur « roi des cavernes » serait reçu par Trump. Peut-être dans leurs hallucinations.

Emprisonné par les signes des temps qui le conduisent vers un abattoir soudain, Denis Sassou Nguesso avec un costume huilé tel un danseur de Ndombolo et un visage maquillé comme un clown, monte dans un avion avec son bataillon de femmes, enfants, neveux, courtisans, pour atterrir aux Etats – Unis le 27 Décembre 2016 à New York.

Cette journée du 27 Décembre fut mémorable pour les vrais Patriotes, car après les actions de groupes de pression de la diaspora et les nombreuses alertes sur les réseaux sociaux, le coup de massue tombe le soir.

Madame Hope HICKS porte parole de Donald TRUMP, déclare qu’il n’y a aucun RDV avec cette « bande de touristes » venus du Congo Brazzaville. Une vraie humiliation pour un soi-disant président de la République renvoyé tel un vagabond.

En langage plus feutré, Donald Trump expulse Denis Sassou Nguesso, qui chantait d’Octobre 2015 à Mars 2016, NON à l’ingérence étrangère ; avant de venir quémander tel un « mendiant », un tête-à-tête avec Donald Trump dans sa chambre à coucher de Miami en Floride. Une véritable ignominie pour Sassou qui déshonore encore le Congo.

Comment et pourquoi cette minable cacophonie d’aventuriers au sommet de l’Etat a t-il eu lieu ? Peut-être que Sassou a confondu Donald Trump avec Donald le Mickey de Disney Land ? En tout état de cause, ce qui compte est de nettoyer notre Pays de cette constellation de « voyous » à la tête du Pays.

Aux dernières nouvelles, l’avion ayant transporté le « Tintin National » aux USA a été saisi par la justice Américaine dans le cadre de l’affaire l’opposant au businessman Libanais Hojeij.

De Miami où il est allé quémander sans succès, le vieux Denis est passé par Cuba dans un vol régulier avant de rejoindre Oyo via Ollombo.

Il est évident qu’après avoir bu l’élixir de l’humiliation jusqu’à la lie, ce « Charlot de Sassou » avec sa cohorte de femmes, enfants, neveux, courtisans ne pourront pas venir faire la fanfaronnade à Maya Maya.

« Abattons seulement » ce régime répugnant pour boucler la boucle, et restaurer la gloire de notre Pays et la liberté de notre Peuple.

André IBARA