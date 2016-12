Complément d’information sur les coups de feu à la maison d’arrêt et la séquestration de Paulin Makaya

Le commando qui a attaqué la maison d’arrêt était bel et bien composé d’éléments de la Garde Républicaine, le but était de tuer J3M et Ntsourou dans la confusion. Le plan ayant échoué suite à la riposte des militaires venus en renfort, les extrémistes de la Mpilacratie accusent Paulin Makaya d’être le principal responsable de cette attaque, d’où sa séquestration.

Il est à signaler que Jean Kévin Maboulou, secrétaire de l’UPC et Florent Yimbou chargé de l’organisation à l’UPC venus rendre visite à Mr Paulin Makaya ont également été enlevés. Pour rappel, les visites à la maison d’arrêt étant planifiées des semaines à l’avance, les comploteurs du pouvoir savaient bel et bien que ces deux pauvres citoyens devaient se retrouver à la maison d’arrêt. Comme lors de l’assassinat du Président Marien Ngouabi, les miliciens du pouvoir PCT ont tendu une embuscade à la maison d’arrêt afin de valider leur complot.