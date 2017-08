A l’attention de Sassou Nguesso : Quand on aime son pays …..

Quand on aime son pays, On le défend devant toute adversité,

Quand on aime son pays, On le dirige avec Intelligence et Sagesse,

Quand on aime son pays, On le dote de meilleures institutions,

Quand on aime son pays, On le dote du meilleur système éducatif qui soit, pour créer des hommes Compétents et Intègres,

Quand on aime son pays, On le protège jalousement,

Quand on aime son pays, On le sert loyalement, efficacement et consciencieusement,

Quand on aime son pays, On le fait briller partout où l’on va,

Quand on aime son pays, On porte haut ses couleurs,

Quand on aime son pays, On aime également tous ses concitoyens,

Quand on aime son pays, On contribue efficacement à son développement,

Quand on aime son pays, On est prêt pour le sacrifice suprême,

Quand on aime son pays, On fait tout pour le développer,

Quand on aime son pays, On proclame la fierté d’en être citoyen,

Quand on aime son pays, On promeut l’Intégrité et la Compétence,

Quand on aime son pays, On se bat pour son rayonnement,

Quand on aime son pays, On ne l’avilit pas, on ne le rabaisse pas,

Quand on aime son pays, On ne l’endette pas vainement,

Quand on aime son pays, On ne l’expose pas aux yeux du monde dans une position de faiblesse,

Quand on aime son pays, On ne l’hypothèque pas, on ne brade aucune de ses richesses,

Quand on aime son pays, On ne le pille pas, on n’ose pas lui voler même le plus insignifiant de ses biens,

Quand on aime son pays, On ne le trahit pas, on ne le vend pas,

Quand on aime son pays, On s’emploie à le hisser au sommet du monde,

Quand on aime son pays, On est jaloux de sa souveraineté,

Quand on aime son pays, On lui donne le meilleur de soi,

Quand on aime son pays, On ne peut détester ou mépriser ses compatriotes sous aucun prétexte,

Quand on aime son pays, On ne peut l’entraîner dans la violence ou la guerre civile,

Quand on aime son pays, On ne peut lui causer le moindre tort,

Quand on aime son pays, On ne peut supporter de le voir sale,

Quand on aime son pays, On fait triompher la Justice et l’Equité, en toute situation,

Quand on aime son pays, On place l’intérêt général au dessus de toute chose,

Quand on aime son pays, On utilise rationnellement ses revenus,

Quand on aime son pays, On déteste de le voir pauvre,

Quand on aime son pays, L’intérêt personnel ne peut prendre le dessus sur l’intérêt général,

Quand on aime son pays, On en devient ambassadeur partout où l’on va, On en fait la promotion à l’étranger,

Quand on aime son pays, On se garde de le mettre en danger,

Quand on aime son pays, On travaille pour sa grandeur,

Quand on aime son pays, Aucun sacrifice n’est trop grand pour son développement, sa grandeur et son rayonnement,

Quand on aime son pays, La barbarie n’a pas sa place dans la gestion de la cité,

Quand on aime son pays, La loi de la jungle, la loi du plus fort s’efface devant le Droit,

Quand on aime son pays, On applique la loi sur tout le monde, sans exception,

Quand on aime son pays, On bannit la supériorité des uns sur les autres,

Quand on aime son pays, On cherche la meilleure solution en toutes choses,

Quand on aime son pays, On considère que tout citoyen est un contributeur potentiel pour le bien-être de tous ; les contrevenants doivent purger leur peine selon les règles de droit,

Quand on aime son pays, On dirige le pays sur les principes d’excellence et de méritocratie,

Quand on aime son pays, On le gouverne selon la Loi, selon le Droit,

Quand on aime son pays, On mouille le maillot pour le voir progresser,

Quand on aime son pays, On n’ourdit pas des plans pour le déstabiliser,

Quand on aime son pays, On ne bafoue pas les droits fondamentaux même pour l’intérêt général,

Quand on aime son pays, On ne confisque pas le pouvoir, On ne le conquiert pas par la force,

Quand on aime son pays, On ne dirige pas avec des calculs ethnocentriques,

Quand on aime son pays, On ne discrimine pas ses compatriotes,

Quand on aime son pays, On ne divise pas pour mieux régner,

Quand on aime son pays, On ne fait rien qui puisse porter préjudice à la cohésion et à l’unité nationale,

Quand on aime son pays, On ne favorise pas le communautarisme, et on ne monte pas les communautés les unes contre les autres,

Quand on aime son pays, On ne foule pas au pied ses institutions,

Quand on aime son pays, On ne jette pas l’anathème sur tout ou partie de sa population,

Quand on aime son pays, On ne le dénigre pas, On ne ternit pas son image,

Quand on aime son pays, On ne le jette pas en pâture à des étrangers prêts à s’en moquer,

Quand on aime son pays, On ne met pas à mal l’unité nationale,

Quand on aime son pays, On ne piétine pas les droits de l’homme au nom de quelques intérêts que ce serait,

Quand on aime son pays, On ne s’enrichit pas sur le dos du peuple,

Quand on aime son pays, On ne spolie pas ses compatriotes, et on ne leur extorque pas de l’argent pour quelque service que ce soit,

Quand on aime son pays, On ne tolère pas la moindre infraction à la loi,

Quand on aime son pays, On ne tolère pas les passe-droits,

Quand on aime son pays, On ne torture pas, on ne musèle pas ses compatriotes,

Quand on aime son pays, On ne triche pas avec la volonté de son peuple,

Quand on aime son pays, On pense Nation et non Ethnie,

Quand on aime son pays, On prévient les conflits par la pratique du Droit et de la Justice,

Quand on aime son pays, On promeut le dialogue et on résout les problèmes comme sous le grand baobab du village,

Quand on aime son pays, On prône l’égalité des chances et l’égalité de tous devant la loi,

Quand on aime son pays, On résout les conflits en hommes civilisés et non par la loi de la jungle,

Quand on aime son pays, On s’efface devant les intérêts nationaux,

Quand on aime son pays, On sacralise les règles de droit auxquelles tout le monde est soumis,

Quand on aime son pays, On se soucie de son avenir, de sa cohésion, de son unité,

Quand on aime son pays, On veille à ce que tout ou partie de la population ne vive dans la frustration,

Quand on aime son pays, Personne ne peut être considéré au dessus de la Loi,

Quand on aime son pays, On le sert avec Compétence et Intégrité,

Quand on aime son pays, On fait du Patriotisme un état d’esprit,

Louis Yvon MBANZOULOU