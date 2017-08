Asie Dominique de Marseille contre le PCT : Analyse des lamentations d’Asie par le journaliste Marien NGAPILI

ASIE Dominique De Marseille, victime de l’ingratitude du pouvoir.

Depuis la publication des résultats du 1er tour des élections de juillet 2017, j’ai été désagréablement marqué par la victoire du candidat du PCT à la circonscription d’Ewo district 1. Foncièrement choqué d’apprendre la défaite du candidat indépendant ASIE Dominique face à Alexandre ALOUMBA.

Alors que la vérité des urnes donnait vainqueur le candidat indépendant. Au plus grand désarroi des électeurs de cette circonscription électorale qui avaient majoritairement porté leur choix sur ASIE Dominique de Marseille. Des électeurs scandalisés par le détournement de leur vote par le pouvoir pour lequel leur champion se réclame appartenir. Désabusés par cette acrobatie électorale qui a vu être sacrifié le propre fils du pouvoir par le même pouvoir. Incompréhensible, inexplicable, intolérable de sacrifier « un enfant » exemplaire comme ASIE Dominique De Marseille engagé sur tous les fronts : l’affaire des disparus du Beach, les biens mal acquis, révision de la constitution, etc. Au plus fort de ces dossiers brûlants, dans les enceintes nationales et internationales, les médias nationaux et internationaux, il a été le seul à défendre au péril de sa vie le pouvoir de Brazzaville. Personne en tout cas personne, même ceux qui se réclament ou appartiennent à ce pouvoir ne se sont jamais affichés comme le fait ASIE Dominique De Marseille.

Alors qu’il n’a jamais assumé de fonctions publiques, jamais nommé aux fonctions politiques afin de justifier sa détermination à défendre le régime en place dont son appartenance ne faisait l’ombre d’aucun doute. Erreur. Car le pouvoir pour lequel qu’il se croyait appartenir, en réalité ne l’aimait pas. C’est toute la stupéfaction de plus d’un observateur de la vie publique congolaise comme moi d’ailleurs. S’il y a de compatriotes qui sans avoir rien fait pour ce pouvoir se réveillent un matin et deviennent membres du gouvernement, directeurs généraux, préfets… pourquoi pas ceux qui se sacrifient pour se même pouvoir ? Pis, lorsqu’il ne s’agit pas d’une nomination mais d’un positionnement issu d’une compétition comme les élections législatives.

Quel intérêt de voler avec le plus gangstérisme une victoire acquise au prix de plusieurs sacrifices consentis par le candidat qui pourtant appartient bel et bien à la majorité présidentielle. Son franc-parler ne devrait pas constituer une raison pour que les plus hautes autorités de la République puissent donner sa victoire à Alexandre ALOUMBA simplement parce qu’il est susceptible de déranger la « quiétude » des membres du gouvernement lors des interpellations à l’Assemblée. Pourtant c’est ce même franc-parler qu’elles admirent lorsqu’il s’agit de défendre ce pouvoir.

En volant cette victoire qu’est ce que le pouvoir peut-il donner à ASIE Dominique De Marseille ? A quelques années de sa retraite, il pensait donner une nouvelle dimension à sa carrière en œuvrant pour l’intérêt de la communauté comme député. Mais hélas, c’était sans compter avec la mauvaise foi des plus hautes autorités de la République. En clair de l’ingratitude du pouvoir qui oublie facilement ses vrais et fervents défenseurs.

Marien NGAPILI