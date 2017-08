Jacques Joachim Yombi Opango dans le coma au CHU de Rennes en France

L’ancien président de la république populaire du Congo et du CMP au lendemain de la mort du président Marien Ngouabi, et président fondateur du Rassemblement pour la Démocratie et le Développement RDD, parti de l’excellence, Jacques Joachim Yombi Opango est hospitalisé au CHU de Rennes en France.

L’état de santé de Jacques Joachim Yombi Opango se serait brusquement détérioré au point qu’il est plongé dans le coma.

Âgé de 78 ans, le « patriarche d’Owando » s’était depuis quelques mois effacé de la scène publique, sa dernière apparition remontant à la présidentielle où il avait, devant les caméras, accompli son devoir civique.

Déjà, on sentait en lui un homme affaibli, marqué par le poids de l’âge qui supportait une santé précaire dont l’état était à peine dissimulé.

Sentant ses forces à mener les combats politiques l’abandonner, Jacques Joachim Yombi Opango s’était déchargé il y a quelques mois à peine de la présidence active du RDD, au profit de son fils Jean- Jacques Yombi Opango.

Même si la famille se refuse à communiquer sur la gravité de la situation, l’état de santé du battant qu’a toujours été Jacques Joachim Yombi Opango, par delà les épreuves, demeure tout de même inquiétant.

À Rennes et dans les autres villes de France où la nouvelle se relaie, les congolais redoutent le pire, au moment où un autre ancien membre du CMP, Raymond Damase Ngollo venait de décéder à Paris où il était hospitalisé.

Bertrand BOUKAKA (Source Les Échos de Brazzaville)