Hugues Ngouélondélé oblige les commerçants à repeindre les façades de tous les établissements avant le 15 août

Que cherche le Maire de Brazzaville Hugues Ngouélondélé ?

Incapable de payer les salaires de ses administrés et malgré les fins de mois de plus en plus compliquées pour les commerçants et les habitants de la ville capitale, le Maire de la ville, qui a échoué dans tous les domaines, demande à tous ces malheureux de repeindre les façades de tous les établissements et services d’ici le 15 août 2017.

Qu’il commence à mettre de l’ordre dans ses propres services avant de demander quoi que ce soit à ses administrés.