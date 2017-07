Législatives 2017 à Kinkala : Quand Nick Fylla accepte de se plier devant Andréa Sassou

Qu’est-ce que certains politiques congolais ne feraient pas pour rester proche, très proche de la mangeoire ?

L’élection législative dans la circonscription n°1 de Kinkala qui opposait trois fortes personnalités de la classe politique congolaise à savoir Fidèle Kanza (Petit fils d’André Grenard Matsoua, Président du conseil départemental du Pool sortant et candidat indépendant Yuki), Nick Fylla Saint Eudes (Président du Parti Républicain et libéral et Ministre de l’enseignement technique) et Andréa Sassou Nguesso (la fille du Président Sassou Nguesso) a permis de mesurer le degré de soumission de certains politiques face aux rejetons du clan.

Oui, les résultats officiels donnaient Andréa Sassou Nguesso éliminée au premier tour. Logiquement Fidèle Kanza du Yuki devait croiser le fer avec Nick Fylla Saint Eudes. Vous remarquerez qu’en ce qui concerne les locales, Nick Filly Saint Eudes dispose d’une avance de plus de 100 voix sur Andréa Sassou Nguesso.

Malheureusement pour la démocratie au Congo, il a suffi d’un coup de fil pour inverser la tendance. Par un tour de passe-passe, Nick Fylla s’est effacé au profit d’Andréa Sassou Nguesso.

Chez les Nguesso, la triche est la chose la mieux partagée. Ne dit-on pas que « les chiens ne font pas des chats » ?

Allons seulement !