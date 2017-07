Claudine Munari : « Il est temps de se lever pour le Congo »

Téléphonie : MTN Congo dédommage ses abonnés victimes de l’interruption de la connexion internet. Pour MTN Congo, le coût additionnel occasionné par cette coupure internet s’est élevé à la somme de 93,6 millions de F CFA et des pertes de 256,430 millions de F CFA. « Les pertes cumulées, non encore évaluées, se situeront entre 700 millions et 01 milliards de F CFA », a précisé le DG Ouattara