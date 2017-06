Législatives 2017 : Le document qui prouve que les sous préfets ont reçu l’ordre de menacer les chefs de village

Alerte enlèvement : Ce mercredi 21 juin 2017, la milice de Denis Sassou Nguesso vient d'enlever et emmener vers une destination inconnue, Christine BALANDAKANA et ses deux enfants dont un petit garçon de 12 ans et une fillette de 8 ans. Elle est soupçonnée d'être l'ancienne directrice des relations extérieures et femme légitime du Révérend Ntumi Bintsamou Frederic.