Que les Congolais ne se plongent pas trop dans la distraction que constitue l’élection présidentielle française. Qu’ils pensent et agissent pour la région du Pool vouée à « la solution finale » comparable au génocide des Juifs perpétré par Hitler. Qu’ils pensent à leur pays le Congo dont la privatisation généralisée, la confiscation intégrale par la famille Sassou Nguesso et leurs clans s’approfondis chaque jour un peu plus dans les ténèbres.

Depuis hier Dimanche à 18 heures, l’armée tribale de Sassou Nguesso appuyée par des mercenaires de plusieurs nationalités a encerclé le Pool. Certains ont foncé vers Kinkala dans la nuit de Dimanche, dans des Bus Coaster de l’académie militaire.

A l’aube, ce lundi des bombardements ont eu lieu proche des frontières du Pool avec la Lékoumou, la Bouenza et les Plateaux.

Ces Bombardement permettront aux mercenaires positionnés à Yamba et Kingoue (Bouenza), Djambala (Plateaux), Mpe et Miango (Pool Nord), Mbomo et Madzounou (Lekoumou Est) de foncer dans le Pool par le Nord, l’Ouest et le Sud-Ouest…

C’est un carnage en préparation…

PRIONS POUR LES COMPATRIOTES QUI SONT BLOQUÉS DANS LES FORÊTS ET LES VILLAGES DU POOL PROFOND

D’autres sources concordantes nous indiquent que les esprits noirs de Mpila préparent un nouveau simulacre d’attaques sur les quartiers sud de Brazzaville pour provoquer un embrasement général qui leur permettra de neutraliser tous les opposants en liberté, et de neutraliser aussi tous les barons du PCT et de l’armée qui ne veulent pas voir KIKI succéder à son père à la Présidence de la République. L’heure est grave, réveillons nous.

Ce simulacre d’attaques devrait avoir lieu dans ce mois de Mai.

NON ! Le Congo mérite une autre histoire, une autre trajectoire, un autre rêve !

Les crises sanglantes du Congo de ces 30 dernières années, n’ont jamais été en réalité des crises ethniques, mais elles sont le fruit de manipulations meurtrières sur le Peuple pour maintenir au pouvoir une mafia familiale sanglante, celle de la famille de Sassou Nguesso.

Peuple Congolais libère toi des chaînes politiques, psychologiques et spirituelles qui te lient.

Ensemble Libérons le Peuple !

Front de Jeunes Patriotiques