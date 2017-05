Législatives 2016 : La politique de la chaise vide ne paie pas

Crise dans le Pool : Les quartiers de Brazzaville Sud et le département du Pool sont devenus des territoires totalement assiégés par les milices de Sassou Nguesso. On ne compte plus le nombre de barrages et de checkpoints placés par les hommes armés à la solde du pouvoir. C'est peut être cela que le pouvoir de Brazzaville qualifie de Rupture