Urgent : Dans un communiqué radiodiffusé, le PCT a demandé au gouvernement, à mettre hors d'état de nuire, le pasteur Ntoumi, ses bandes armées et leurs commanditaires. En somme, le PCT demande au gouvernement à mettre hors d’état de nuire, Sassou et Nianga Mbouala, puisqu’ils sont les vrais commanditaires des tueries pour avoir équipé et financé Goziardio, le frère de Ntumi.