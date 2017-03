La dernière prière du Cardinal Emile BIAYENDA

Depuis quelques temps, on constate que la vie et la mort du Cardinal BIAYENDA interpellent bon nombre de personnes et que sa courte et tragique destinée est même honorée par les plus improbables d’entre elles.

Sa disparation, qui suivait de peu celles de Marien NGOUABI, puis fut suivie par celle d’Alphonse MASSAMBA DEBAT, ces assassinats simultanés constituent le point de départ du basculement profond de notre Pays dans de limbes obscurs et des ténèbres dont il ne parvient toujours pas à s’extirper. Ambroise NOUMAZALAYE, dont on ne sait ce qu’il pouvait bien avoir à se reprocher, avait coutume d’avouer : « le Congo est maudit depuis l’assassinat du Cardinal ! »

Emile BIAYENDA fut le premier et le plus jeune Cardinal d’Afrique Centrale. Il avait été créé Cardinal par le Pape Paul VI lors du consistoire du 5 mars 1973.

Sur les circonstances de la mort du Cardinal Emile BIAYENDA, Ernest KOMBO fit des révélations avant de mourir, révélations consignées dans le livre du Frère Hervé ZEBROWSKY. Dans le souci d’éveiller les consciences des Congolais, surtout des nouvelles générations sur les origines des malheurs actuels de notre Congo, nous diffusons ici quelques extraits de ce livre.

« – Ils ont tué Biayenda parce que c’était un saint. Un homme qui portait l’évangile, un homme qui était l’évangile. Un homme qui transformait les cœurs les plus endurcis. Vois-tu, Hervé, Biayenda a réussi là où moi-même j’ai échoué. En 1977, il avait réussi à toucher le cœur de deux de nos dirigeants d’alors : le président Marien Ngouabi et l’ancien président Massamba Débat.

Il avait convaincu en profondeur ces deux chefs du Congo, profondément choqués et perdus par l’échec total des 17 premières années d’indépendance, de se convertir vraiment à Christ. Il les avait convaincus d’abandonner la voie du communisme et du matérialisme dans laquelle s’était engagé le Congo. « Seul Jésus pourra vous permettre de sauver notre peuple » leur avait-il dit avec toute sa foi. Sous le regard du Cardinal, Ngouabi et Massamba Débat définirent secrètement une nouvelle constitution qui entendait sortir le Congo de l’impasse du communisme.

Le Cardinal avait béni ce projet de constitution. Mais au Congo le malin est puissant et il veille. Un homme, le plus fort d’entre nous entretient des relations avec ces puissances du mal ; Cet homme (Denis Sassou Nguesso) fut informé du projet. Il s’assura du soutien des forces cubaines alors présentes au Congo communiste pour tuer le projet.

C’est ainsi que Marien Ngouabi et Massamba Débat furent assassinés par quelques congolais voués aux forces de la mort, y compris le Cardinal. Le 17 mars 1977 (la vraie date de l’assassinat), en fin de matinée, Marien Ngouabi fut rejoint dans l’hôtel où il se trouvait, par une dizaine de militaires, tous sous l’emprise du grand féticheur du Khani. Ils blessèrent à mort le Président NGOUABI.

Défiguré, mâchoire fracassée, il fut ramené à sa résidence de la Présidence de la République, où sa propre garde cubaine l’acheva. On ne sait pas comment fut assassiné Massamba Débat, dont le corps ne fut jamais retrouvé. »

« Lui c’était différent. C’était un chef religieux, une affaire strictement Congolaise. Le chef de la religion du mal au Congo (Denis Sassou Nguesso) devait, pour installer son pouvoir, tuer le chef de la religion du Bien au Congo, incarné en la personne d’Emile Biayenda. Il ne s’agit pas là d’un assassinat bête et brutal, commis par des soldats ivres à la solde d’un mercenaire. Il s’agit d’un terrible sacrifice humain qui s’inscrit dans des liturgies de l’effroi. Car c’est dans l’effroi que surgit le diable.

C’est ainsi que ces hommes perdus appellent les forces du mal à leur service. Dans la nuit du 17 mars 1977, quelques heures après avoir tué Ngouabi, le grand prêtre des forces du mal, le grand Khani, a envoyé des hommes à l’archevêché où dormait Biayenda. Personne ne savait alors que Ngouabi venait d’être assassiné. Le cardinal ne se méfia pas de ces hommes qui venaient le chercher.

Le grand chef du Mal, caché derrière son masque rassurant de ministre de la Défense, appelait Biayenda en urgence. C’est dans la confiance qu’il accepta de les suivre. Arrivé à la hauteur du cimetière Ntchémé Talangaï, un barrage arrêta sa voiture. Ayant compris sans doute ce qui se passait là, ce qui l’attendait devant ce cimetière, le cardinal réussit à déjouer le barrage et à poursuivre sa route.

Quelques kilomètres plus loin, il fit arrêter sa voiture pour s’enfuir dans la brousse vers la montagne appelée aujourd’hui « MONTAGNE DU CARDINAL », mais il fut vite rattrapé par les hommes du Khani. Ils se saisirent de lui et l’emmenèrent jusqu’au cimetière, qui est l’un des lieux privilégiés où ils célèbrent et appellent les forces du mal. Ces cérémonies sont toujours nocturnes. Une tombe y était creusée. Le chef des forces du Mal ordonna à Biayenda de s’y coucher. Une rafale de mitrailleuse fut tirée à côté pour l’effrayer et afin qu’il s’exécute, mais le Cardinal refusa. Il fut brutalement jeté dans sa tombe, là, il s’agenouilla et pria, tandis que les forces du Mal, sous le regard de leur grand chef, psalmodiaient lentement leurs incantations que le diable entend, tout en remplissant la fosse. C’est deux jours après seulement que le cardinal fut retrouvé dans cette tombe.

Il était à genoux, sa main droite loin de son visage, mais à hauteur de son visage.

Je sais qu’en cette dernière qui fut la sienne, il bénissait ces hommes perdus et terrifiés, à qui il fit face jusqu’au bout.

« Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Ce fut la dernière prière du Cardinal Emile BIAYENDA, pendant qu’il se faisait enterrer vivant.

Les forces du mal et des ténèbres sous la conduite de leur maître Denis Sassou Nguesso, pensent – ils qu’ils règneront éternellement sur la République du Congo, la terre de nos ancêtres qui ont versé leur sang depuis l’antiquité pour que les Congolais soient libres ?

Ils se trompent, les dernières paroles du Cardinal enterré vivant il y a 40 ans, les prières des innocents, des réfugiés, des martyrisés, des torturés, des estropiés, des morts sacrifiés, se sont accumulés dans les airs et au Ciel ses 40 dernières années ; le régime de Sassou sera brisé « brutalement et violemment » dans peu de temps.

Hommages à nos morts, à nos martyrs, à nos prisonniers.