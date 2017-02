Guerre du Pool : Le faux démenti du Chef d’État-major bricolé par les officines de Mpila

Les officines de Mpila ont publié un communiqué sans signature, sans nom et sans en-tête, dont l’auteur serait le Chef d’État-major pour démentir honteusement des images claires et évidentes, avec des corps blessés par balles, broyés et calcinés dans des véhicules militaires et pour demander à Sassou Nguesso de s’attaquer aux sites internet.

Ces miliciens du régime nient l’évidence et insultent les mémoires des compatriotes civils et militaires qui meurent chaque jour dans la salle guerre politique du Pool. Il est évident que ceux qui ont rédigé ce communiqué ont peur d’une révolte des vrais soldats Congolais.

Concernant l’action politicienne d’appel à la sédition auquel ce faux communiqué fait allusion, le site Zenga-Mambu n’a fait que publier, au nom de la liberté d’expression, un document qui circule déjà à Brazzaville (voir notre article:intitulé: Appel aux vrais soldats, le temps de la révolte est arrivé) .

En plus, ce communiqué sans signature, sans nom et sans en-tête a été lu au journal de Télé Congo par un journaliste et non par un militaire ou un porte-parole des FAC.

Allez y comprendre, Allons seulement.