Incendie de la plateforme Offshore Foukanda explotée par Eni Congo

Le géant pétrolier italien ENI a indiqué vendredi dans un communiqué que l’incendie d’une plateforme pétrolière offshore au large du Congo avait fait un mort et cinq blessés légers.

ENI précise que le feu s’est déclaré jeudi sur la plateforme de Foukanda et que cette dernière a été immédiatement évacuée.

Le feu a été éteint par les équipes spécialisées qui ont ramené la situation sous contrôle. Sur les 45 personnes présentes sur la plateforme, cinq ont été légèrement brûlées, tandis qu’une autre (…) a été portée disparue au moment de l’évacuation, poursuit ENI.

Une fois le feu éteint, l’équipe de secours est revenue à bord de la plateforme mais a malheureusement retrouvé morte la personne disparue.

Le pétrolier italien ajoute qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

