Aerco : une société toxique pour les finances publiques congolaises

Notre enquête a commencé par le rappel de la création de la société Aerco dans une officine d’arrière cours, pilotée en direct par le Ministre JJ BOUYA, appuyé par son collègue ONDONGO. Sans avoir rien investit au Congo, Aerco s’accapare des recettes financières de l’ANAC. La contrepartie pour la République du Congo, dans ce marché de dupe, est inexistant: EGIS AIRPORT OPERATIONS n’a rien apporté au Congo, mais s’enrichit illicitement sur le dos de l’ANAC.

Pour s’assurer de la sauvegarde de ses intérêts, JJ BOUYA s’est installé comme PCA d’Aerco, puis après sa nomination comme Ministre, il a placé son neveu JL OSSO au poste de PCA d’Aerco. JL OSSO est donc placé comme PCA du PAPN, du CFCO, DE CONGO HANDLING, AERCO, ECAIR… Les Congolais se demandent comment JL OSSO trouve le temps pour assumer toutes ses fonctions, sans compter que JJ BOUYA l’a nommé comme conseiller dans son Ministère et que le même JL OSSO est conseiller au transport du Président de la République. JJ BOUYA peut dormir tranquille, ses intérêts son à l’abri ! mais qu’en est-il de l’intérêt publique ? Force est de constater que la nouvelle République a conservé les apparats de l’ancienne !

Alain BERQUEZ, le retraité endetté en provenance de Lille, qui, après avoir été viré de l’aéroport de Tahiti où les salariés ont pris leur courage, se retrouve installé par Christian ROGNONE et JL OSSO à la tête d’Aerco. Alain BEZQUEZ ne perd pas de temps pour s’installer dans les pratiques de détournements et de gabegie sur le compte de la République. Car, l’argent d’Aerco est l’argent des Congolais. Alain BERQUEZ et EGIS n’ont rien apporté sinon que des dettes qui resteront sur le dos des Congolais. Le mardi 15 novembre 2016, les salariés de Total ont montré l’exemple : le Mardi noir a été proclamé.

En effet, les salariés ont pris leur courage et ont parlé vrais. comment justifier le trop-plein d’expatriés qui n’apportent rien, sinon qu’enrichir leur compte en France ? dans les couloirs d’Aerco, les salariés disent, à qui veut les entendre, qu’Alain BERQUEZ serait raciste et que sa gestion d’Aerco mènera la société à sa perte.

Aerco ne connait pas la crise: Alain BERQUEZ aurait installé sa DRH dans une villa à Pointe-Noire et dans une villa à Brazzaville, deux villas et billets, tout frais payés par Aerco. Pendant ce temps, les sociétés congolaises voient leurs marchés résiliés ou amputés, sauf les proches de JL OSSO. Les travailleurs d’Aerco sont maltraités, les intérimaires arrêtés…

Le BCS en charge de superviser et de contrôler Aerco ne fait pas son travail, il serait accusé d’être un faire valoir, un béni oui-oui aux ordres de JL OSSO.

Malgré tout les expatriés mis à la disposition d’ECAIR s’est rendu compte du résultat et l’enrichissement illicite à travers la société d’ingénierie COEM, mis en scelle par JJ BOUYA. Un ancien DG d’Aerco Youri BUSANN, est même dans le staff d’ECAIR, formule congolaise. Aerco n’a, en cinq années, amenée aucune nouvelle compagnie aérienne sur le tarmac des aéroports de Brazzaville, de Pointe-Noire et d’Ollombo. Aerco n’a amenée aucune valeur ajoutée dans le domaine aérien congolais.

Appels d’offres truqués et marchés entre Français

Alain BERQUEZ est spécialisé dans les magouilles et rétro-commissions. Le marché du rénovation de la piste de l’aéroport de Pointe-Noire attribué par Alain BERQUEZ à son ami DG de SGE-C sur un processus truqué, en dit long. Les sociétés SOCOFRAN et RAZEL s’en souviennent encore. Il s’agit aussi du contrat d’un montant mensuel 27 millions de F CFA attribué gré-à-gré à EDGE AIRPORT ; le marché attribué à Mme BOUYA, concernant le marché de nettoyage de toute l’aérogare de Maya-Maya ; le marché des incinérateurs de Maya-Maya et de Pointe-Noire attribué à Gérard SARRAT DG d’ENCO.

M. SARRAT s’est arrangé à faire mettre Bruno GUIBARD, son ancien Chef comptable de l’ère SOGECO où M. SARRAT avait été viré pour détournement de la somme de Trois milliards de F CFA. Pendant ce temps les entreprises Congolaises ne voient rien venir.

YHOMBO LEFORT