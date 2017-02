La genèse de Fréderic Bintsamou alias Ntumi

Genèse (1, 27) : « Le PCT créa NTOUMI à son image, à l’image du PCT il le créa, NTOUMI et les NINJAS il les créa.

Genèse (1, 28) : NOUMAZALAYE les bénit et leur dit: « Soyez féconds, multipliez, emplissez le Pool et soumettez-le ; dominez sur les hommes et les femmes du département, les plantations et tous les animaux de la forêt. »

La quasi-totalité des Congolais et singulièrement les ressortissants du Pool-koongo ignorent la vérité sur le retour programmé de NTOUMI à Brazzaville au terme de son long séjour meurtrier dans le Pool-koongo. L’homme, en réalité y était en mission commandée, à son retour ses commanditaires ont alors pu clamer : MISSION TERMINEE ! et NTOUMI a pu en retour alors scander : MISSION ACCOMPLIE ! Pour aider à la restitution de l’intelligibilité des faits et alerter nos parents pour ne pas de nouveau qu’ils tombent dans le piège qui prend ses contours peu à peu mais sûrement depuis la crise sur la révision constitutionnelle ; il suffit de relire ce que j’ai écrit et publié il y a très peu de temps sur le sujet.

En effet, lorsque les Evêques Milandou et Portella avaient signé puis diffusé un appel aux filles et fils du Pool-koongo afin que ceux-ci se retrouvent pour la recherche d’une solution sur la situation qui prévaut dans notre région, j’avais clairement dit dans un article paru dans la presse écrite locale, que j’avais personnellement peu de rapports avec Dieu pour espérer son intervention en vue du règlement de cette crise qui désole le Pool-koongo depuis 1997, qu’il fallait laisser la responsabilité de cette naïveté à leurs auteurs, qui en tant que Prélats, se croient investis d’une mission divine, avais-je dit en substance. Je comprenais bien ce que ces deux Prélats entendaient par là ; cependant, leur appel me paraissait critiquable en ce qu’il péchait en taisant le fait que Dieu qui devait accompagner cette démarche est un Dieu partisan qui a définitivement choisi son camp, celui des bourreaux.

Croire que le Pouvoir en place à l’origine du phénomène, pouvait laisser faire les enfants du Pool-koongo pour trouver une solution qui éteigne le drame qui désole la région, drame que le pouvoir a délibérément mis en place ; c’est me semblait-il faire appréciation élogieuse de la cruauté. Espérer que le même Pouvoir veuille, sans une vigoureuse et intelligente réaction de notre part, permettre que le drame du Pool-koongo cesse, c’est assurément espérer que le poisson passe commande de l’hameçon.

Je rappelai sans fausse honte le vieil adage koongo qui dit : il n’y a que le propriétaire du chien qui peut lui couper la queue. J’ai été le premier à révéler au public et j’ai continué de clamer en osant prendre le contre-pied du conformisme régnant, que le phénomène Ntoumi est un produit du PCT et que le Président de la République seul pouvait y mettre un terme. La rectification que je me suis constamment employé à apporter à cette déraison qui consistait à croire que les ressortissants du Pool-koongo pouvaient résoudre cette situation qui désole notre région, témoigne d’abord de mon souci d’exactitude. J’ai la conviction indéracinable, qu’utilisant la naïveté religieuse dont nous avons toujours fait montre, le Parti au pouvoir a compris depuis longtemps qu’il pouvait tyranniser sans peine, des hommes et des femmes qui, pour aller au paradis, sont plus disposés à supporter les humiliations qu’à les venger. Prenant prétexte de la violation d’un certain accord politique par Bernard Kolélas que l’on avait cru investi du mandat de conduire le Pool-koongo à l’échafaud, le Parti Congolais du Travail a décrété en fait depuis la Conférence Nationale Souveraine qu’il fallait garder cette région sous pression et la laisser mourir par inanition.

J’indiquai avec une conviction que les faits viennent de ratifier, que la stratégie assassine du PCT sur notre peuple était claire et la trajectoire des événements en donnait une lecture sans équivoque : le Pouvoir en place était bel et bien la main noire qui manipulait Frédéric BITSANGOU alias Pasteur NTOUMI, nous n’avions pas le droit de nous tromper sur ce cette certitude, que par ailleurs le Président de la République n’a jamais pris le moindre soin de dissimuler. NTOUMI était donc bien en mission commandée dans le POOL-KOONGO.

Comment fut montée l’opération NTOUMI ?

Edouard Ambroise Noumazalayi, pendant sa détention à KILEBE MOUSSIA (Kindamba) après l’échec du Mouvement M22, fera connaissance d’une fille qu’il finira par prendre comme femme. Cette femme est la sœur de Frédéric BITSANGOU alias Pasteur NTOUMI. Les Cadres civils et militaires de la Likouala qui décident de s’organiser en vue du renversement du Pouvoir de la Cuvette, mettront en place le scénario dont l’aboutissement sera le génocide du 18 décembre 1998. Il leur fallait un bouc émissaire pour la réalisation du complot, et celui-ci, évidemment, ne pouvait être que le Pool-koongo, la région génétiquement contestataire. Il leur fallait pour la manœuvre une courroie entre le Pool-koongo et l’action à mener, et cette courroie sera Frédéric BINTSANGOU qui aura la mission de rassembler autour de lui quelques voyous substantiellement armés de fusils indigènes ‘’mafinkila’’ et quelques vieux PM AK.

Il faut se rappeler que le Président SASSOU-NGUESSO est absent de Brazzaville, il se trouve à Ouagadougou au Burkina Faso, où les Chefs d’Etat africains se sont réunis pour réfléchir sur la situation qui prévaut alors en République Démocratique du Congo avec le sulfureux Joseph KABILA père. C’est dans le vol qui le ramène au Congo qu’il est informé des évènements qui se déroulent à Brazzaville. Il décide alors d’effectuer une escale impromptue à Yaoundé le temps que se clarifie la situation. Pendant ce temps à Brazzaville, un Colonel ex partisan du pustch diawariste M22, ancien Préfet du Pool, ressortissant de la région de la Cuvette (Makoua) contacte un ancien militaire ressortissant du Pool bien connu de MATOUMBOU : SERGENT NORMAL; celui-ci, sous la menace d’une arme par des éléments des renseignements militaires consent de joindre Bernard Kolélas par téléphone aux ETATS-UNIS, à qui il annonce que les ninjas ont le contrôle de la situation, mettant en déroute les troupes de Sassou, qui fuient Brazzaville.

C’est cette fausse information programmée qui justifiera l’imprudente déclaration de Bernard Kolélas par LA VOIX DE L’AMERIQUE, et qui servira de prétexte aux putschistes katangais pour organiser les représailles sur la population des quartiers dits Sud, en vue de désorienter la vigilance du Pouvoir qui serait alors surpris par l’action du troisième larron. Mais, les services de Sécurité sous le ministère de Pierre Oba réagiront avec efficacité et mettront en échec cette tentative de coup d’Etat. Le putsch katangais vient d’échouer, et le Président de la République qui arrive à Brazzaville déclare à chaud que ces évènements sont un complot à plusieurs ramifications qui nécessite un grand nettoyage de la Force publique. Cependant, le réalisme politique commandera par la suite de réagir autrement, pour ne pas fragiliser davantage l’unité du Nord qui déjà donnait quelques signes de fissures. Le Général Yves MONTANDO seul en fera les frais, il sera relevé de ses fonctions de Chef d’Etat-major Général.

L’imprudente déclaration de Bernard Kolélas depuis les Etats-Unis, est vécue par le Pouvoir en place comme une suprême provocation, et la décision sera alors prise de corriger le peuple rebelle. Il faut immédiatement vaincre cette horde de ninjas, puis poursuivre les représailles dans les Quartiers Sud où ces bandits armés ont reçu un accueil enthousiaste. Il faut que ce peuple gêneur soit définitivement anéanti ensuite. Le Pouvoir en place peaufine alors sa stratégie meurtrière dont la première phase consistera en la récupération de Ntoumi qui sera infiltré dans la région avec sa horde de bandits armés, à qui sera assignée la mission de piller, violer, tuer tout ce qui bouge, même les arbres fruitiers ne seront pas épargnés par l’holocauste.

Daniel NKOUTA