Aidé par les hypocrites et démagogues du nord, Sassou étrangle Mokoko

« QUE TA MAIN, SEIGNEUR, LES EXCLUE D’ENTRE LES HOMMES, HORS DE L’HUMANITÉ, HORS DE CE MONDE. » (Psaume 16,14)

Voilà comment j’allais demander la fin de ce criminel de Sassou Nguesso avec tout son clan, au Seigneur notre Dieu qui n’est pas prêt à les pardonner tant qu’ils ne reconnaitront pas leurs crimes pour s’en repentir : aujourd’hui où nos hypocrites et démagogues compatriotes du Nord viennent d’abandonner Jean Maie Michel Mokoko de la même façon qu’ils ont laissé Sassou Nguesso boire les larmes et le sang des filles et fils du Pool comme en 1998-1999.

Sur le même thème