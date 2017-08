Liste intégrale des conseils communaux et départementaux

Nominations : Florent Tsiba a été nommé directeur du cabinet du président de la République et Euloge Landry Kolélas a été nommé Haut-Commissaire à la réinsertion des ex-combattants. Pour ce dernier, c’est le début de la fin de l’idylle avec Sassou Nguesso. Hellot Mampouya, bye, bye du gouvernement. Quand on est traitre, tôt ou tard on finit par le payer.