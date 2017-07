Sassou N’guesso parrain du 30è anniversaire l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer d’Abidjan

Le Chef de l’Etat du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été désigné parrain du trentième anniversaire de l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM) prévu du 31 juillet au 04 août à Abidjan, annonce un communiqué de cette institution communautaire.

Durant cinq jours, plusieurs activités viendront meubler le programme de ces festivités. Le lundi 31 juillet, sera consacré à la Journée ‘’portes ouvertes’’. Présidée par le Ministre d’Etat, Ministre des Transports de Guinée, Président du Conseil d’Administration de l’ARSTM, cette journée verra la présentation des différentes filières et débouchés de l’ARSTM, une visite du site (ateliers, simulateur), une démonstration du savoir-faire des étudiants en fin de cycle et une exposition des structures partenaires (présentation des différentes activités).

Une journée scientifique présidée par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est prévue le mardi 1er août à la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Elle sera consacrée à un Panel de haut niveau autour du thème, «les enjeux de l’économie bleue dans le développement des Etats du golfe de Guinée ».

La journée du mercredi 02 août sera celle des actions sociales. Elle sera co-présidée par les Premières Dames de Côte d’Ivoire et du Congo. Au cours de cette journée, aura lieu la remise officielle d’une ambulance médicalisée à l’institution, une séance de vaccination et une conférence sur les méfaits de la drogue en milieu scolaire.

La journée officielle de ce trentième anniversaire, prévue le jeudi 3 août est Présidée par Denis Sassou N’guesso, Président de la République du Congo. Elle sera consacrée au baptême, au défilé des promotions sortantes et à la décoration de personnalités.

Un Diner gala, prévu le vendredi 4 août et présidé par le Ministre ivoirien des Transports de Côte d’Ivoire, Amadou Koné, refermera ces festivités. Ce gala a pour objectif de célébrer les partenaires et recueillir des fonds pour réhabiliter les infrastructures de l’ARSTM.

L’académie est l’institution régionale en charge de la formation maritime, industrielle, portuaire et des questions de sûreté et de sécurité en mer des quinze pays francophones de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dont huit ont membres du Conseil d’Administration à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Togo et la RD Congo avec l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et Centre (OMAOC).

Depuis sa création en 1987, l’Académie a formé plus de 8000 cadres africains. Elle compte cette année académique 612 élèves ressortissants de ces Etats.