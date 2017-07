La diplomatie de Jean Yves Le Truand au Congo-Brazzaville

S’il en existe qui ne rêvent que d’être blancs, l’avenir se chargera de leur faire comprendre que le séjour dans l’eau ne transforme pas un tronc d’arbre en crocodile écrivait Seydou Badian….En revanche le séjour d’un LE DRIAN dans les eaux de l’Alima du Congo Brazzaville l’a transformé en LE TRUAND.

L’ancien ministre de la défense sous la présidence Hollande est en train de reproduire au Congo Brazzaville la diplomatie de l’évangile génocidaire selon Hubert Védrine. En effet qui pouvait imaginer qu’un Hubert Védrine l’homme à l’apparence d’un Panda chinois que tout le monde croyait assis à la gauche de dieu le père, ordonnateur du génocide rwandais !

En effet le 22 juin 1994, la France lançait au Rwanda l’opération TURQUOISE soit disant pour pacifier le Rwanda en prise à des convulsions génocidaires comme c’est le cas au Congo Brazzaville dans la région du Pool. Contre toute attente, Hubert Védrine l’homme à la rhétorique d’un ecclésiaste donnait l’ordre de réarmer les forces génocidaires alors en déroute et qui cherchaient à traverser la frontière Zaïro-rwandaise. Une note déclassifiée depuis, portant le sceau de Hubert Védrine instruisait les forces armées françaises missionnées au Rwanda sous l’égide de l’opération turquoise, sur la nécessité de « s’en tenir aux directives fixées, celles de réarmer les tueurs génocidaires….état des lieux de la diplomatie Védrine : un million de morts Tutsi en 100 jours…Monsieur Le DRIAN, lui en est 12.200 morts Kongo au Congo Brazzaville. Serait-il jaloux du record de monsieur Védrine ? En tout état de cause, il appert que sa politique étrangère sous Macron au Congo Brazzaville, fortement contaminée par son appétence à l’orfèvrerie du charme numéraire de la ville de OYO, village natal du dictateur, criminel, génocidaire violeur et voleur Sassou Nguesso, n’est pas encore au taquet. Le DRIAN JEAN YVES s’est rendu à trois reprises à OYO VILLE…le séjour d’un tronc d’arbre dans l’eau ne se transforme pas en crocodile. C’est sa drogue offshore en blé.

Le DRIAN est friand de Sassou Nguesso à telle enseigne qu’il commence à ressembler à Maurice NGUESSO. Comme quoi en touchant aux NGUESSO la dorure corruptrice en reste aux mains, au visage et surtout te transforme en Pinocchio avec un nez proéminent à l’instar de la tignasse barbe de Nianga MBOUALA NGATSE.

Jean Yves le DRIAN est en diplomatie française africaine le condensé de Henri Lopez ancien ambassadeur du Congo en France qui cachait maladroitement sa lâche et mollesse servitude à la tyrannie dans sa bonhomie littéraire et de Jean Dominique Okemba l’homme qui sait tout et ne sait rien, qu’on a jamais vu manger, qui n’a pas de cadavre dans le placard, ni de bien mal acquis à l’étranger, qui par ailleurs est actionnaire dans plusieurs sociétés en Europe, Asie et Amérique….Tenez, il est actionnaire de l’hôpital américain de Neuilly sur seine……..et qui prend des anti-viraux avant de faire l’amour de peur d’être sexuellement empoisonné.

Le style de ses allocutions et de ses sermons avec de larges inflexions, des amples courbes, les mouvements de draperie comme celui de Bossuet sont trompeurs. L’homme a été totalement anéanti par Denis Sassou Nguesso depuis le jour où ses pieds ont foulé le sol de la principauté de OYO.

Le Guinéen François LOUNCENY FALL le représentant spécial du secrétaire général des nations unis pour l’Afrique centrale, Rachida DATI , Anne HIDALGO, Yves LE DRIAN, Jean Paul DELEVOYE….sont des usagers aguerris de Alima Hôtel de OYO ville. Il faut savoir que l’agrément et l’acceptation d’une réception à OYO équivalent à la perte d’une virginité en matière de corruption. La virginité comme chez la femme ne sert qu’une fois. De retour de la ville de OYO on est estampillé corrompu et c’est irréversible. C’est le cartel des corrupteurs au Congo Brazzaville.!

A votre gouverne, pour être accepté par le peuple des juifs noirs du Congo (c’est l’appellation qu’ils se sont donnée : d’abord le peuple élu et les autres après) il faut être reçu et se faire introniser à OYO pas à Djiri, Boko, Ntsinguidi, Dibodo, Soumouna mais à OYO. Au Congo Brazzaville, la gloire c’est à OYO.

Mais il est écrit dans Romain 1 ; 19-32 je cite « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.

Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles.

C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen!

C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature; et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.

Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde.

Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.

Vous verrez bientôt de vos yeux, vous regarderez, Et vous verrez la rétribution des méchants.

ALLONS SEULEMENT.

Sylvain SENDA