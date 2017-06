Invalidation des candidats de l’UDH-YUKI : Vers l’érection des barricades à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie

Depuis son holdup électoral 2016, Denis Sassou Nguesso essaie par tous les moyens de réduire l’opposition congolaise à sa plus simple expression.

La dernière provocation de celui qu’on appelle de façon abusive le bâtisseur infatigable est l’invalidation de tous les candidats du parti politique UDH-YUKI, dirigé par Guy Brice Parfait Kolelas, de la course aux élections législative et locale.

Après les incarcérations du Général Jean Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et Paulin Makaya, les assassinats de Roland Gambou, frère cadet du Ministre Tout Bouge et celui du Colonel Marcel Ntsourou, Denis Sassou Nguesso aimerait à travers cet acte lâche et ridicule porter l’estocade du dernier bastion de l’opposition congolaise.

Incapable d’arrêter les massacres commis par ses miliciens dans le département du Pool, Sassou Nguesso veut ouvrir un nouveau front au cœur de la ville capitale, Brazzaville.

Trop c’est trop, s’exclament les militants, sympathisants de l’UDH-YUKI et les amis de Guy Brice Parfait Kolelas.

Aujourd’hui disent-ils, le fruit est mûr et le peuple congolais est prêt à le cueillir. Ce qui est sûr, c’est qu’il règne dans les quartiers populaires une atmosphère de révolte qui ne tardera pas à exploser à la figure de ceux qui méprisent les congolais d’en bas.

Depuis un an, les congolais rêvent de croiser le fer avec celui qui, depuis près de deux décennies apparait aux yeux de tous comme celui qui est à l’origine des malheurs et des souffrances des congolais.

Dans moins de 48 heures, la Direction Générale des Affaires Electorales (DGAE), un organe dépendant du Ministère de l’Intérieur dirigé par Raymond Zéphirin Mboulou devrait annoncer la mise à l’écart de tous les candidats et de toutes les listes de l’UDH-YUKI et c’est à ce moment là que nous saurons qui de Denis Sassou Nguesso ou du peuple congolais maitrise la rue Congolaise.

Le peuple est prêt à relever le défi qui lui sera imposé par Denis Sassou Nguesso. La libération de notre peuple en dépend.

