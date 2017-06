Résurrection des rivalités entre Mbochis de la Cuvette et ceux des Plateaux sur fond de succession au pouvoir et autres

L’extravagance des dépenses de prestiges, les biens et meubles qu’exhibent la bande des 7 et certains dignitaires Mbochis de la Cuvette font mal au peuple et creuse le fossé avec les Mbochis des Plateaux jusque dans les villages qui ont été transformés en des petites cités ou villes. Le cas de Oyo, Obouya, Bokouelé, Ottoh, Ondebé, Abôh, Monembé, Tchicapika, comparativement aux villages Mbochis des Plateaux qui demeurent de gros villages tels que Ngania, Allembé, Ongogni, Abala, Inkouelé, Mossendé, Mapemé…

En tout cas, la guerre est rangée même quand la bande des 7 donne des finances à quelques rares Mbochis des Plateaux, membre de la GLC ou de la secte Ossahpalé utilisés comme fusibles, le cas de Oko Ngakala, Pierre Ngolo, Jean-Claude Gakosso qui avait introduit Gilbert Ondongo à l’époque à l’époque d’Edith Lucie Bongo Ondimba. A ceux-là s’adjoints les Tékés d’autres départements comme Emile Ouosso, Philippe Obara et Zéphyrin Mboulou.

La bande des 7 ne se limite pas seulement là, elle est en train d’infiltrer tous les milieux même l’évêché catholique avec un journaliste qu’on veut nommer député. Le CCAS et d’autres structures sont infiltrées. Il faut vraiment faire attention de s’ingérer dans certaines affaires surtout que le Congo compte actuellement près de cinq armées :

-Celle gérée par le colonel Serge Oboa avec des éléments nouvellement recrutés et formés par des Israéliens. C’est cette dernière qui massacre les populations au Pool et incendie les villages et plusieurs maisons avec les hélicoptères.

– Celle gérée par le général Nianga Mbouala, la G.R., qui est devenue un corps avec plus de cinq mille (5000) hommes dont les nouvelles recrues et autres qui n’obéissent pour la plus part qu’à Nianga Mbouala.

-Celle de Jean-François Ndenguet avec sa réserve d’Obouya, sa milice les Douze Apôtres et des policiers malfrats incontrôlés qui ne jurent que par son nom. Le centre de formation militaire d’Obouya n’est pas officialisé.

-Celle de Okoï et Mondjo (armée régulière).

La bande des 7 qui contrôle les forces de Serge Oboa et de Ndengué se regardent en chien de faïence avec la force des Mbochis des Plateaux contrôlée par Nianga Mbouala et autres.

Mais les gens risqueront d’être surpris parce que Dieu est souverain non seulement Il n’acceptera pas que le Congo s’embrase mais il pourra susciter un jeune étranger aux Mbochis.

Le colonel DGA de la police, fils d’Obami Itou, devrait réorganiser la police en maitrisant les effectifs et en procédant au brassage et les muter dans tous les coins de la République. Car laisser les groupuscules ensemble est un danger. Les prérogatives des affectations ne dépendant pas de Ndengué. Il faut être fort et courageux pour sauver la République et ne pas accepter des compromis avec des tenants des loges et sectes.

La bande des 7 fait beaucoup de victimes. C’est elle qui est à la base des incarcérations des politiciens, activistes des droits de l’homme et journaliste à la Maison d’Arrêt de Brazzaville et dans d’autres « cachots », sans oublier des centaines des jeunes kidnappés dans Brazzaville sud et le Pool.

Comment expliquer que la police soit lourdement armée actuellement ?

Okemba Mwasi Jean-Claude