Quand la bande des 7 menace et détruit le Congo

C’est un secret de polichinelle, la justice, la sécurité et l’économie congolaise sont menacées par des membres du clan de la Cuvette qui ont pris Sassou Nguesso en otage. Ces membres parlent et posent des actes pernicieux au nom de Sassou Nguesso sans l’associé.

Tenez ! Gilbert Ondongo et Jean-Jacques Bouya, deux membres de la bande des 7, ont pillé les caisses de l’Etat avec la complicité des services de sécurité et judiciaires qui n’ont pas engagé des poursuites contre ces deux malfrats reconnus internationalement, comme le témoignent différents rapports et médias américains, portugais et français. Le comportement des chefs de services de sécurité se justifient par le fait que :

JDO (Jean-Dominique Okemba) , chef de la bande des 7, ne peut clouer Jean-Jacques Bouya avec lequel ils ont ramené le colonel Serge Oboa, membre de la bande des 7, pour des buts inavoués. De même, Gilbert Ondongo ne pouvait être coincé car sa sœur est la particulière de Jean-Jacques Bouya et courroie de transmission dans divers dossiers occultes entre les deux hommes et autres.

, chef de la bande des 7, ne peut clouer Jean-Jacques Bouya avec lequel ils ont ramené le colonel Serge Oboa, membre de la bande des 7, pour des buts inavoués. De même, Gilbert Ondongo ne pouvait être coincé car sa sœur est la particulière de Jean-Jacques Bouya et courroie de transmission dans divers dossiers occultes entre les deux hommes et autres. Jean-François Ndenguet, sixième membre de la bande des 7 ne peut exposer les siens, il est lui-même cité dans les magouilles et entretient la milice des douze apôtres sans être inquiété. Cette milice, composée de karatekas, de la réserve d’Obouya et des ninjas de Willy Mantsanga et autres, pose des actes de grand banditisme dans la République qui sont collés à tort à des tierces personnes et au Pool aux ninjas du pasteur Ntumi qui ne violent pas les femmes et ne consomment pas de viande. Ces actes sont maquillés par des fiches de Ndengué et d’Obara envoyés au général Denis Sassou Nguesso par le truchement de JDO et Zéphirin Mboulou pour le désorienter ou se faire des poches.

sixième membre de la bande des 7 ne peut exposer les siens, il est lui-même cité dans les magouilles et entretient la milice des douze apôtres sans être inquiété. Cette milice, composée de karatekas, de la réserve d’Obouya et des ninjas de Willy Mantsanga et autres, pose des actes de grand banditisme dans la République qui sont collés à tort à des tierces personnes et au Pool aux ninjas du pasteur Ntumi qui ne violent pas les femmes et ne consomment pas de viande. Ces actes sont maquillés par des fiches de Ndengué et d’Obara envoyés au général Denis Sassou Nguesso par le truchement de JDO et Zéphirin Mboulou pour le désorienter ou se faire des poches. Mabiala Pierre et Oko Ngakala, bien que ne font pas partie de la bande des 7 mais, ils siègent à la Grande Loge du Congo (GLC) et à la confrérie d’Ossahpalé basée à Oyo (confrérie syncrétiste des fétiches et des pratiques maçonniques). Conséquences, ces magistrats ne peuvent poursuivre Jean-Jacques Bouya et Gilbert Ondongo sans autorisation de JDO, l’un des gourous d’Ossahpalé. Pire, JDO et Ndengué qui ont transformé la DGST en véritable forteresse des unités spécialisées et quelques résidus de la réserve du centre de formation d’Obouya non officialisé, aliènent les magistrats au point d’interner des prévenus de justice dans ces locaux en violation flagrante de la loi. C’est de là que des magistrats aux ordres reçoivent généralement des instructions bidon. Les dernières instructions données sur fonds de rivalités, leadership et de guerre de succession entre Mbochis des Plateaux et ceux de la Cuvette dont est issue la bande des 7 sont celles de frapper le général Nianga Mbouala en interpellant ces deux cousins dont son directeur de cabinet inculpé d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat avec et de complicité avec le pasteur Ntumi.

Selon certaines indiscrétions, cette interpellation ne se justifie nullement, étant donné que, en décembre 2016, cette affaire était classé après que l’un des collaborateurs de Ntumi, enlevé et torturé par les services de Serge Oboa n’avait pas pu apporter les preuves de ces dépositions pendant la confrontation en présence de Nianga Mbouala et du DGSP Serge Oboa dans son bureau.

Les raisons de l’interpellation de Nianga Mbouala sont ailleurs :

La guerre de succession entre Mbochis de la Cuvette et ceux des Plateaux

Le Congo est en voie de s’enflammer si on y prend garde avec l’argent et les armes que la bande des 7 a amassé, leur faisant croire qu’ils sont tous nés pour gouverner. Gokana, 4ème personnalité de la bande des 7 et ces collègues du PCT liés à certains caciques Mbochis de la Cuvette se croiraient supérieurs aux Mbochis des Plateaux qualifiés des chasseurs, « Angolotsango » qui devraient se soumettre, cela se dit dans la rue. Cette bande et apparentés du PCT se donne déjà des coups contre les Mbochis des Plateaux et leurs complices du PCT acquis à leur cause. Les plus en vue sont : Pierre Oba, Michel Ombeli, Nianga-Mbouala, Ondelé, Dimi, Moundelé-Ngolo Benoît et compères du PCT.

Ainsi, après avoir diminué Blaise Adoua, Mbochi impur à la Cuvette, d’Ondzandongo côté maternel (Plateaux) et Ekongo, des multiples fiches montées contre Pierre Oba, l’attaque contre le général Ombeli par des éléments de Ndengué en 2016, l’étau se resserre aujourd’hui sur le général Nianga Mbouala qui non seulement ont décliné l’offre d’intégrer la loge et la secte d’Ossahpalé mais ne peut poignarder Sassou Nguesso en refusant de faire décoller les hélicoptères de combat et le déploiement des engins lourds pour stopper la guérilla de Ntumi comme le fait Serge Oboa depuis belle lurette. Cette option éviterait des rapports et critiques acerbes contre Sassou Nguesso de la part de la communauté internationale qui comptabilise déjà plus de 1.000 morts dont des centaines de civils innocents depuis le 04 avril 2016. En plus, les Mbochis des Plateaux dont Nianga Mbouala souhaiteraient que Sassou demeure aux affaires ou son fils. Cette option n’est pas acceptée par la bande des 7 et plusieurs caciques du PCT qui tiennent à propulser un général Mbochi de la Cuvette très discret et membre de la GLC ou quelqu’un d’autre mais pas la famille biologique (fils, neveux…) de Sassou, moins encore JDO qui n’est pas de la famille.

Okemba Mwasi Jean-Claude