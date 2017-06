Guy Brice Parfait Kolelas bientôt convoqué « à son parquet »

On connaissait le Colonel, depuis un certain moment on connait le juriste. André Oko Ngakala, c’est bien de lui qu’il s’agit. Le fantasque procureur de la République qui, à chaque fois qu’il est question de mettre un opposant hors d’état de nuire, monte sur ses ergots et déclare à tue-tête, tel un muezzin, « Vous êtes convoqués à mon parquet ».

Soutenu par son Ministre de tutelle, Pierre Mabiala, un autre chantre du régime, André Oko Ngakala a fait de ses convocations à grand coup de vuvuzela, sa marque de fabrique.

Il faut avouer que, malgré le fait que les dossiers étaient squelettiques lors de tous les procès en sorcellerie intentés contre les opposants au régime, la petite mobylette aux ordres du pouvoir a toujours réussi ses coups tordus.

Du Colonel Marcel Ntsourou (paix à son âme) à André Okombi Salissa en passant par Paulin Makaya et le Général Jean Marie Michel Mokoko, tous ont été mordus par ce piranha des eaux ténébreuses de l’Alima, qui a juré réduire l’opposition politique congolaise à sa portion congrue.

André Oko Ngakala qui a coutume de dire « Force reste à la loi, que la loi règne et que la loi commande » et qui dans les faits n’a jamais appliqué la loi, devrait, avec la probable convocation suivie d’une arrestation du leader de l’Union des Démocrates Humanistes – Yuki, Guy Brice Parfait Kolelas, être confronté au défi le plus important de sa carrière.

Élection présidentielle, le retour de flamme

Un an après l’élection présidentielle, le Pasteur Ntumi continue à jouer la partition qui lui a été dictée par Denis Sassou Nguesso. Les centaines de morts enterrés à la vas vite, des milliers de civils qui errent dans les forêts, rien alors rien ne semble le perturber.

En vérité, ce qui fait tenir ce qu’il convient d’appeler la résistance armée dans le Pool, ce n’est pas le Pasteur Ntumi mais la dizaine de groupes autonomes rompus aux techniques de guerre, qui sillonnent les villages et les forêts.

En faisant de l’arrestation de Guy Brice Parfait Kolelas le défi majeur de sa carrière, André Oko Ngakala prend le risque de mettre le pays à feu et à sang. Quid de la paix chèrement acquise et de la tranquillité des esprits.

L’Union des Démocrates Humanistes – Yuki en sigle UDH-Yuki, qui compte aujourd’hui plus de 100 000 adhérents, est le seul parti politique qui peut se targuer d’avoir des ressources nécessaires qui permettraient de défier le pouvoir de Denis Sassou Nguesso.

Si le pouvoir de Brazzaville multiplie les provocations à l’endroit de Guy Brice Parfait Kolelas, c’est parce qu’il sait que son objectif principal est de charger encore plus la barque des griefs qui permettront de conduire, selon les indiscrétions venues de Mpila, le leader du Yuki tout droit à la maison d’arrêt de Brazzaville.

Ce qui est sûr, c’est que la présence sur le terrain, à la fois des pseudos ninjas proches du pouvoir et des vrais ninjas proches de l’opposition ne facilite pas les choses.

L’histoire nous dira qui de Guy Brice Parfait Kolelas et de André Oko Ngakala aurait remporté le duel à distance.

La vérité est que des milliers de militants du Yuki sont d’ores et déjà prêts à relever le défi.

Affaire à suivre !

Luc Mampassi