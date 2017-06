Ce qui risque de se produire si on y prend garde

L’amateurisme et la duplicité des pseudos opposants nous font courir le risque de se voir voler notre combat.

Depuis que la situation militaire sur le terrain semble s’enliser, nous assistons à un tumulte sans précèdent aussi bien à Brazzaville que dans la diaspora, parisienne en particulier. Des calculs et discours politiciens ont refait surface au point où certains rêveurs, opportunistes, et nostalgiques des régimes et politiques qui nous ont emmené là où nous sommes se voient déjà Barons à Brazzaville. Pauvres hommes! Le discours ambigu et très révélateur du fiel amer de Madame Munari sur RFI en est la parfaite illustration.

Je suis assez attristé de voir comment les gens s’emballent pour si peu. Gagner des batailles et prendre de l’ascendance psychologique ce n’est pas gagner le combat… demeurons sereins et gardons nos pieds sur terre. Le combat est loin d’être gagné et Ntumi est encore dans la brousse. Restons lucide et ne sous estimons pas l’adversaire. Sassou est un tueur né, un assassin hors pair, un bandit sans état d’âme.

Au lieu donc de fanfaronner et se faire passer pour ce que nous nous ne sommes pas, unissons – nous car tout le monde ne peut pas être chef. Je suis un supporter de J3M de la première heure, mais aujourd’hui force est de constater que mon leader est en prison et quasiment hors-jeu, et que, seul Ntumi constitue nos réels espoirs aujourd’hui, et donc la haine que j’ai pour Sassou m’oblige de me ranger derrière Ntumi.

Pendant que nous rêvons, en face de nous les autres bossent et affinent leurs stratégies. Il se suppute d’ailleurs au sein du sérail du pouvoir qu’une frange de sécurocrates, et non les moindres, se seraient mis d’accord pour couper l’herbe sous les pieds de Ntumi et avec lui de l’opposition. Selon eux, il est plus judicieux de sacrifier Sassou pour sauver les intérêts du clan que de le soutenir jusqu’au bout au risque de tout perdre.

Les jours qui suivent vont être très incertains à Brazzaville. Un coup d’éclat voir un coup d’état en interne devient de plus en plus plausible. La pression exercée par Ntumi a eu raison de la résilience des membres du clan. Le remue-ménage et les mouvements de chaises musicales au sein de la GR illustrent le malaise et la crainte d’un coup d’état imminent, situation la plus plausible pour certains qu’une hypothétique entrée triomphale des Ninjas sur Brazzaville. Nos agents à l’aéroport de Maya-Maya nous signalent aussi des départs en masse des enfants, maitresses, parents proches des dignitaires du pouvoir. Sassou a peur, et il ne le cache pas. Lorsque le chef du village voit le diable, le village n’a plus de chef.

Prendra la place de Sassou, le plus rapide et le plus opportuniste.

Mwana mboka