L’UDH-YUKI en ordre de bataille politique

Lentement mais sûrement, le parti UDH-YUKI est entrain de marquer les pas et prendre de l’envol pour arriver à bon port. Depuis son congrès ordinaire inaugural qui s’est tenu le 19 mars 2017 au palais des congrès de Brazzaville, congrès qui a consacré l’élection de Parfait KOLELAS à la tête de ce parti, les choses vont crescendo. Si cette cérémonie a été à tout point de vue une réussite tant sur le plan de la mobilisation que sur son contenu pour une activité qui n’a connu ni banderoles, ni campagne publicitaire, ni tee-shirt, ni bus assurés, ni promesses de mouiller le gosier après la cérémonie, ni billet de banque comme il est devenu coutume lors de la plupart des cérémonies politiques organisées dans notre pays; le Conseil National de L’UDH-YUKI qui s’est tenu le 22 avril 2017 au centre sportif de Makélékélé (gymnase Maxime MATSIMA) a été par contre une véritable consécration pour le parti politique dirigé par Parfait KOLELAS.

Le gymnase était plein à craquer, les militants avaient envahi les lieux depuis 10 heures du matin alors qu’ils étaient attendus à 12h30 minutes. Nombreux n’ont pas pu accéder au gymnase, faute de places. Bref un vrai succès et une vraie confirmation du leadership du président Parfait KOLELAS. Un succès à la naturelle comme aiment le dire les gaulois français.

Ce conseil national de L’UDH-YUKI qui a eu comme point d’orgue la mise en place des instances dirigeantes a planché aussi sur la question qui défraie la chronique au niveau de la base électorale de notre parti politique. Faut- il oui ou non participer aux prochaines élections législatives et municipales ?

Sur cette question, la réponse a été sans équivoque, car les conseillers présents à cette grande messe politique ont voté pour le OUI près qu’à l’unanimité.

Notre parti UDH-YUKI participera donc aux élections et fera tout ce qui est de son pouvoir pour obtenir des députés et des conseillers municipaux.

Il sied aussi de noter la très grande ouverture prônée et l’esprit de rassemblement mis en œuvre par le président Parfait KOLELAS. Cette ouverture s’est manifestée par l’entrée très appréciée du doyen Pascal NGOUANOU, ancien compagnon du feu André MILONGO, dans le bureau exécutif de L’UDH-YUKI dans lequel il occupe le poste de premier vice-président tout juste derrière le Président Parfait KOLELAS. Outre Pascal NGOUANOU, le bureau exécutif de L’UDH-YUKI connaît la présence très remarquée des nombreux cadres qui sont venus de L’UDR-MWINDA, du PSVR, du PSDC le pari et de beaucoup d’autres partis politiques.

Le chantier de L’UDH-YUKI avance sans encombre. L’engouement constaté dans les opérations d’enrôlement des militants pour adhérer dans le parti montre à suffisance qu’il faudra demain compter sur ce parti dans toutes les batailles électorales et politiques que notre pays aura à connaître. Il faudra compter sur L’UDH-YUKI car sa vision et ses orientations politiques sont largement comprises et partagées par sa base électorale qui n’attend que les mots d’ordre pour se mobiliser demain et donner à leur parti des victoires futures lors des prochaines élections que notre parti va connaître.

Pour L’UDH-YUKI et sa base électorale, le son de cloche vient donc de sonner et les élections législatives et municipales seront peut être le point de départ d’un marathon politique qui pourra permettre à Parfait KOLELAS d’accéder demain à la magistrature suprême de notre pays.

En Parfait KOLELAS, je crois

Henri Blaise NZONZA

Président APAKO

Ci-dessous, les images du Président Parfait KOLELAS qui a assisté dimanche dernier à la messe d’action de grâce en mémoire du président Fulbert YOULOU en l’église Saint CHARLES Lwanga de Makélékélé en présence de plusieurs cadres et militants de l’udh-yuki.