Emmanuel Macron ringardise Denis Sassou Nguesso

La France, pays des lumières, est sortie des ténèbres de la Françafrique en élisant Emmanuel Macron à la présidence de la république française. Cette élection n’est pas pour plaire à la vieille garde des Présidents africains à vie, dont Sassou, qui ne brillent que par leur longévité stérile et par la paix des cimetières. Pudeur de gazelles oblige, nous ne reviendrons pas sur l’âge de notre tyran.

Le 07 mai 2017 a été une journée d’espoir pour la génération 2.0, génération numérique, qui croit qu’aucune certitude n’est acquise et que l’impossible est toujours possible. Loin de l’euphorie ambiante tant le pouvoir corrompt, il est aussi de notre devoir de saluer la prouesse de ce « Kennedy français » par sa jeunesse et sa modernité, de cet « Obama de la France » par son audace. Sans conteste, Macron restera un prodige de la politique française de par son exploit et tout est à son honneur.

Du coté d’Oyo au Congo, la nuit a dû être longue car je puis penser que ce n’était point le scénario souhaité. Quoi qu’il fasse et personne ne dira qu’il n’est pas talentueux, Emmanuel Macron ne sera Président de la France que 10 ans au maximum, loin des 33 ans cumulés de celui qui est devenu la calamité des Congolais. L’élection de Macron confronte Sassou au syndrome de Peter Pan.

Le Congo va tellement mal que sa note économique a été encore dégradée par les agences de notation. Sassou conscient de son incompétence a préféré confier le Congo à Dieu au travers de ses prélats rouges en célébrant une messe le 07 mai 2017. Au même moment, les démocrates du monde entier célébraient le renouveau politique en mettant un frein à la vague de populisme qui avait atteint le monde occidental.

L’élection de Macron met un terme au nationalisme teinté de racisme et de xénophobie. Puisse cette élection mettre aussi un terme à un système incestueux et mafieux pourfendeur d’inégalités en Afrique, la Françafrique ou la pompe à fric. Nous laissons le bénéfice du doute au nouvel impétrant car la France a changé de Président mais pas de société.

Le Congo jadis pays modèle en Afrique, est devenu la risée du monde entier à cause d’un mariage forcé et imposé par les armes, là où d’autres lient des contrats de société avec le peuple au travers des bulletins de vote. Dans un contexte économique chaotique, un président fantôme, un gouvernement inexistant, un peuple affamé en déshérence, les élections législatives qui se profilent à l’horizon ne ressemblent qu’à un concours de beauté dont le maître des élégances n’est guère que le dictateur lui-même. Les Congolais n’ont plus besoin des T-shirts et des bibelots aux effigies des membres du clan, de la famille, des courtisans et des traîtres. Ils ont besoin d’une véritable réflexion sur ce qui sera le Congo de demain débarrassé du culte de la personnalité. Le monde change et le Congo doit y prendre sa part. Une rupture profonde s’impose avec la perspective d’un avenir meilleur.

Loin s’en faut, tout ne sera pas parfait du jour au lendemain, mais nous devrions essayer cette troisième voie du rassemblement et du renouvellement qui se présente à nous. Comme le mur de Berlin, source d’une division artificielle du monde, nous espérons que le mur de la Françafrique vient de tomber ce 07 mai 2017. Désormais plus rien ne sera comme avant.

Gageons aussi que la France, pays de la déclaration des droits de l’Homme depuis une quarantaine d’années, redevienne le pays des droits de l’Homme. Tous les peuples épris de liberté ne se contenteront plus de discours mais d’actes forts bien que l’Afrique fut absente de cette présidentielle.

Une lueur est née, elle pointe dans cette fraîcheur matinale pour ensoleiller le monde tant habitué à la noirceur des temps. Emmanuel Macron a fait ce que disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer : « La difficulté n’est pas de voir ce que personne n’a jamais vu, mais de penser comme personne n’a jamais pensé au sujet de quelque chose que tous voient ». Ainsi fut la lumière qui nous accompagnera ces 5 prochaines années et le monde pourra redevenir une chance pour tous loin de nos égoïsmes récurrents. Que cet hymne à la joie qui a résonné sur le parvis du palais du Louvre sonne le tocsin du renouveau des peuples libres, démocrates et humanistes.

En marche pour un avenir radieux car le bonheur ne vaut que lorsqu’il est partagé.

Patrice Aimé Césaire MIAKASSISSA