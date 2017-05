Duel à distance : Thierry Moungalla du PCT contre Louis Aliot du Front National

Après l’intervention sur RFI, mardi 2 mai, de Louis Aliot, le vice-président du Front national, et sa mise en cause du président congolais Denis Sassou-Nguesso, Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville, défend la politique du chef de l’Etat congolais.

Ci-dessous l’interview de Louis Aliot au micro de Christophe Boisbouvier (RFI)

RFI : Louis Aliot, si Marine Le Pen est élue qu’est-ce qui changera dans les relations franco-africaines ?

Louis Aliot : Tout. Si je puis dire, tout. La manière de traiter les affaires à l’international et notamment l’Afrique, puisqu’elle a dit que ce serait sa priorité en matière de relations internationales, la remise à plat des relations, la fin – vraiment – de la Françafrique et puis la négociation pied à pied avec un certain nombre de chefs d’Etat africains qui ne respectent pas–c’est le moins que l’on puisse dire – ce que l’on appelle nous, les droits humains [alors que] ils bénéficient souvent, ces pays, de fonds français – ou européens d’ailleurs – mais sans contrôle.

RFI : Quand vous parlez de ces chefs d’Etat africains peu regardants sur les droits de l’Homme vous pensez à qui en particulier ?

Louis Aliot : L’affaire qui secoue le plus je crois l’Afrique aujourd’hui c’est l’affaire du Congo Brazzaville. Rien que celle-là en particulier. Mais sinon il faut regarder ces choses-là sur l’ensemble. C’est vrai que les gouvernements français n’ont pas toujours joué franc-jeu.

RFI : Mais dans la relation François Hollande-Denis Sassou Nguesso, qu’est-ce que vous auriez fait de mieux ?

Louis Aliot : J’aurais dit qu’il fallait respecter la Constitution qu’il avait mise en place, c’est-à-dire qu’il ne la modifie pas. Et puis surtout, après je lui aurais dit qu’il est quand même anormal que dans un pays, paraît-il démocratique, on emprisonne et on assigne à résidence ses opposants politiques. Et surtout qu’on fasse la guerre à des régions qui manifestement lui étaient hostiles dans les urnes, en emprisonnant d’ailleurs le chef de son opposition, le général Mokoko. La France, je pense, qu’elle avait les moyens de pression dans ces affaires-là.

RFI : Louis Aliot, Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron d’être le candidat de la « submersion migratoire ». Est-ce que ce n’est pas un propos caricatural ?

Louis Aliot : Nous sommes dans une campagne électorale et Monsieur Macron a dit qu’il était favorable à l’ouverture totale des frontières et en contestant la volonté que nous avons de mettre fin à l’immigration.

RFI : Mais si je lis bien votre programme, si Marine Le Pen est élue, finit la bi-nationalité pour les Africains… Pour l’avenir. Pour l’avenir… Finit la régularisation des sans-papiers… Est-ce que votre programme n’est pas répulsif pour beaucoup d’Africains ?

Louis Aliot : Je crois que beaucoup d’Africains – en tout cas que je connais- il ne faut pas croire qu’ils sont tous chez nous heureux du sort qui leur est réservé. Certains sont assimilés, ils vivent paisiblement, leur famille est totalement intégrée… Ça ne pose pas de problème. En revanche, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont mis dans des ghettos urbains, livrés à eux-mêmes, dont les enfants malheureusement ont sombré dans la drogue, la délinquance et les trafics divers et ceux-là aimeraient bien pouvoir retourner dans leur pays d’origine pour y vivre.

RFI : A propos des sans-papiers, plusieurs pays africains, dont le Mali, refusent de signer avec l’Union européenne un accord de réadmission des migrants en situation irrégulière. Qu’est-ce qui se passera si vous arrivez au pouvoir ? Qu’est-ce qui se serait passé si la France n’était pas intervenue au Mali ?

Louis Aliot : Mais le Mali n’aurait même pas l’occasion de faire ce genre de communiqué puisqu’il n’existerait plus. A un moment donné, il faut quand même tenir compte des réalités. Si la France n’était pas allée au Mali mettre l’armée – avec d’autres alliés d’ailleurs – pour combattre le djihadiste, le Mali se serait effondré !

Donc je pense qu’il y a aussi une politique du donnant-donnant à avoir. Personne n’est menacé et ne sera menacé, mais ceux qui sont clandestins et en dehors de la loi devront repartir dans leur pays d’origine, précisément à un moment où la France y a investi dans la sécurité et au moment où les gouvernements maliens aujourd’hui sont appelés à faire des efforts précisément dans la fixation des populations dans leur Mali d’origine.

