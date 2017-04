Appel pour la Liberté Congolaise

Il y a plusieurs mois Denis Sassou Nguesso déclarait devant les médias qu’il n’y a aucune crise dans le Pool.

Depuis cette déclaration surréaliste qui est caractéristique de l’esprit ténébreusement envoûté d’un individu qui vit depuis 50 ans dans l’opulence et le pouvoir, des centaines de personnes civiles et militaires sont décédés injustement dans cette sale guerre du Pool.

Ces dernières heures, nous sommes encore scandalisés par les images de certaines victimes parmi les 20 à 90 militaires tués dans le Pool selon les sources, ces derniers jours. Malgré les paroles négationnistes prononcées par le « cobra royal », des Congolais continuent de mourir à cause de lui ; on nous signale même que des renforts lourdement armés de chars et BM21 ont quitté Brazzaville pour aller dans le Pool.

Ils vont tuer qui là-bas avec des BM21 qui nous rappellent la guerre de 1997 ? Vont-ils y tuer des hommes, des arbres ou des chiens ?

Nous interpellons ici les dizaines de milliers de vrais militaires Congolais en poste, en fraction de Pointe – Noire à Impfondo : Quelles sont les vraies raisons de cette nouvelle guerre qui endeuille le Congo ? Est – il normal que vous sacrifiez vos vies, tuez des Congolais, pour le seul intérêt d’un individu et de sa famille ? Si Denis Sassou Nguesso avait reconnu sa défaite aux élections, défaite dont vous êtes vous-mêmes conscients, cette nouvelle crise meurtrière aurait – elle lieu ? Est-il acceptable que des Congolais massacrent des Congolais a cause d’un individu et de sa famille, et ce, depuis des décennies ?

NON! Le Congo mérite une autre histoire, une autre trajectoire, un autre rêve!

Pendant que vous acceptez d’obéir à des ordres indignes de tuerie massive et de suicide collectif, Denis Sassou Nguesso et ses enfants sont au lait et au miel, riant des esclaves que vous êtes, prêts à mourir pour eux comme des moutons.

Soldats Congolais, vous n’êtes pas des animaux, vous n’êtes pas des esclaves, vous êtes des Hommes libres, agissez en Hommes libres, avec l’avantage d’avoir prêté serment de servir la Nation Congolaise avec des armes.

Nous lançons un Appel patriotique aux dizaines de milliers de soldats Congolais : Denis Sassou Nguesso et les membres du Gouvernement doivent être jugés un jour pour Haute trahison, crimes de guerre, crimes politiques et crimes économiques. Des élections présidentielles et générales anticipées devront être organisées après la destitution de Sassou Nguesso.

Les 150 prisonniers politiques du Congo doivent être libérés. L’arbre de la liberté doit être vivifié par la bravoure et l’action des Patriotes.

Au Peuple Congolais tout entier, nous demandons de ne plus céder à la malédiction des divisions ethniques qui profitent à Sassou Nguesso et sa famille.

Les crises sanglantes du Congo de ces 30 dernières années, n’ont jamais été en réalité des crises ethniques, mais elles sont le fruit de manipulations meurtrières sur le Peuple pour maintenir au pouvoir une mafia familiale sanglante, celle de la famille de Sassou Nguesso.

Peuple Congolais libère toi des chaînes politiques, psychologiques et spirituelles qui te lient.

Nous pouvons écrire une nouvelle page de l’histoire légendaire du Congo Brazzaville obscurcie depuis 40 ans.

Ensemble Libérons le Peuple !

FLC