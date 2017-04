Libérons les esprits des Congolais

Depuis 1970, le peuple Congolais a été façonné à coup de slogans pseudo-marxistes avec un parti unique dirigeant l’Etat. Dès la plus jeune enfance, les jeunes étaient embrigadés dans les rangs des pionniers avant d’évoluer vers l’UJSC et terminer au PCT.

Des esprits manipulés et façonnés à l’idéologie ambiante destructrice intellectuellement et socialement. Nous avons ainsi acquis une capacité de résilience incroyable, qui en réalité est une soumission collective frisant la malédiction. Les difficultés économiques, sociales et sécuritaires ne semblent pas modifier durablement notre état d’esprit orienté vers la résignation, la soumission a une dictature injuste et meurtrière.

Comme disent certains « Allons seulement « , philosophie que beaucoup de nos amis africains n’ont pas. Le » Allons seulement » de Sassou et ses disciples est une négation absolue de l’intelligence humaine, c’est une invitation envoûtante a la « docilité de moutons », par laquelle il demande aux Congolais de le suivre comme des esclaves, quoi qu’il fasse, quoi qu’il tue, quoi qu’il vole avec sa famille, et ce, même si les Congolais vivent dans la misère systématique.

NON, aux Congolais de rejeter ces assauts d’embrigadement animal de leurs esprits. Rejetons l’inacceptable. Rejetons cette entreprise politique qui vise à transformer le Congo en royaume, les Congolais ne seront jamais les « objets » des Nguesso.

Nous devons sortir forts après chaque épreuve contre ce régime. Refusons de travailler sans salaire, de rester tranquillement à la maison si nos pensions ne sont pas payées, si nos bourses ne sont pas versées et nos hôpitaux vides des médicaments. N’acceptons plus l’inacceptable. Des heures entières sans eau ni électricité et nous restons stoïques attendant patiemment que les usurpateurs du pouvoir fassent comme ils veulent.

Cette situation n’est pas normale parce que le Congo a tout ce qu’il faut pour vivre normalement dans la Justice, la Paix, la Prospérité et l’Excellence pour chaque Congolaise et chaque Congolais.

Agissons chacun à notre échelle civile et militaire, pour changer les choses.

Libérons les esprits des Congolais et le Congo sera Libre.