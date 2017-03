Guy Brice Parfait Kolelas, principal opposant n’est pas invité à la concertation de Ouesso

Ceux qui ont pris l’habitude de brocarder Guy Brice Parfait Kolelas jour et nuit en sont pour leurs frais. La fameuse concertation de Ouesso se tiendra sans la présence du principal leader de l’opposition. Son nouveau parti, bien que reconnu par le Ministère de l’Intérieur puisqu’il est enregistré depuis l’année dernière (publié au journal officiel) n’est pas invité à Ouesso.

Pourquoi vouloir manipuler l’opinion en invitant 5 membres du MCDDI (et non 2 comme pour tous les autres partis politiques) afin de donner l’impression ou pour faire croire que le leader du Yuki fait encore partie du MCDDI ?



Monsieur Raymond Mboulou, Guy Brice Parfait Kolelas ne fait plus partie du MCDDI depuis deux ans. Arrêtez donc votre cinéma !

Que peut attendre le peuple congolais d’une concertation où les principaux participants sont des partis familiaux, des partis fantoches non représentatifs, sans militants et sans implantation territoriale et pour lesquels le créateur est à la fois leader et militant à l’exemple du Parti La Pirogue et du Parti La Vie ou encore des organisations politiques qui n’existent plus comme la formation politique Génération CAPO (les Amis de Pierre Oba).

De toutes les façons, les congolais ne se laisseront pas enfumer par cette liste officieuse du ministère de l’intérieur qui ne fait apparaitre qu’une partie des participants à la concertation. Sur la liste officielle, apparaissent les noms d’autres organisations telles que la Copeco, la Caresco, les confessions religieuses, la Fecodho (Fédération congolaise des droits de l’Homme) de Céphas Germain Ewangui et bien d’autres.

Quoi qu’il en soit, ni les populations congolaises encore moins la communauté internationale n’accorderont du crédit à un dialogue qui ne fait pas de place au vainqueur réel de l’élection présidentielle de mars 2016.

On peut comprendre que dans sa folle volonté de créer de nouvelles circonscriptions dans la dizaine de nouvelles communes créées à la va-vite, le pouvoir préfère empêcher le principal porte parole du peuple congolais de faire entendre la voix des opprimés.

De toutes les façons, si le principal parti de l’opposition n’est pas invité, son leader Guy Brice Parfait Kolelas n’aura pas intérêt à y participer.

En attendant, les militants du Yuki excédés par cette injustice flagrante fulminent leur colère.

Affaire à suivre !

Ci-dessous, la liste officieuse des participants: