Le dictatueur Sassou-NGuesso prêt à prendre la tête d’une coalition contre Boko Haram

Sassou Nguesso est un homme qui cultive l’échec, entouré principalement de membres de sa famille, il n’a d’autre choix. Aucun secteur n’a échappé à cette malédiction et malheureusement c’est le peuple congolais qui en fait les frais. Après avoir amené à lui contre de généreuses rétributions, la plupart du temps occultes, tous les douteux flatteurs français, européens et africains, officiels ou pas, il ne lui restait plus qu’à en faire de même avec les Américains de la même veine.

Oubliée la médiation sur la Libye qui s’est décidée de se passer de ses services ! Le voilà qui prétend prendre la tête d’une coalition africaine pour vaincre définitivement Boko Haram, en ignorant même le Nigéria premier concerné. Cette annonce a de quoi faire tordre de rire le Pasteur Ntoumi, le Président Idriss Déby, Jean-Yves Le Drian et toute personne qui suivrait un peu les affaires congolaises et africaines. Ce n’est pas son seul mérite, loin de là, car elle permet de mieux comprendre comment le projet de rencontre avec Donald Trump, après avoir échoué à la fin de l’année 2016, vient d’être relancé et qui sont les curieux personnages derrière toute cette affaire…

L’un deux, Jack Abramoff veut aider Sassou Nguesso et prétend lutter contre la corruption alors qu’il a été condamné à de la prison, justement pour corruption, à Washington ; l’autre, le controversé Dana Rohrabacher qui était à Brazzaville à la tête d’une délégation de Représentants du Congrès américain, au début du mois de février dernier. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore Denis Sassou Nguesso est le pape de la corruption et Brazzaville en est la capitale mondiale.

Cette dernière initiative, contre Boko Haram, aura également un immense mérite, pour Denis Sassou Nguesso qui n’en avait pas besoin : celui d’irriter au plus haut point Rex Tillerson, le Secrétaire d’Etat, ainsi que tout le Département d’Etat.

De plus, en utilisant le sulfureux Abramoff, Sassou Nguesso va bénéficier aux Etats-Unis d’une publicité dont il se serait bien passé. Tout cela après avoir payé des millions de dollars pour un rendez-vous avec Trump. Ci-dessous, les extraits d’un article traduit du site américain Politico.com. Entre autres informations, Abramoff en 2003 avait demandé 9 millions de dollars à Omar Bongo pour une rencontre avec George W. Bush ; combien a-t-il exigé de Denis Sassou Nguesso pour une même prestation avec Donald Trump ?

L’ex-lobbyiste déchu, Abramoff va en Afrique – pour lutter contre les terroristes islamistes

Le criminel condamné fait équipe avec un homme fort congolais et un membre du Congrès controversé GOP.

Après que Jack Abramoff ait été libéré de prison en 2010, il a commencé à se lancer comme réformateur politique soi-disant à la recherche de l’expression de la vérité sur un système qu’il avait exploité illégalement à des fins personnelles.

Maintenant, le lobbyiste déshonoré de Washington est de retour et immergé dans un projet plus étrange qu’irréel avec un homme fort africain, le controversé Rep. Dana Rohrabacher (R-Calif.) et «des amis en Europe» dans son récit, pour vaincre les terroristes islamistes.

Le projet, tel que décrit par Abramoff et Rohrabacher lors d’entretiens séparés avec POLITICO, ressemble à une reprise de la vie précédente du lobbyiste de l’affairisme à Washington et dans les capitales du monde entier.

Abramoff a accepté d’agir en tant que lien entre ses amis européens, qu’il a refusé de nommer, le président de la République du Congo, et Rohrabacher pour tenter d’établir une coalition d’Etats africains pour vaincre le groupe terroriste Boko Haram…..

….Abramoff a approché Rohrabacher, qu’il connaît depuis les années 1980, avec une proposition: le Républicain de Californie,……… pourrait-il, aider à sécuriser le soutien américain dans l’alliance africaine pour vaincre Boko Haram? A la demande de ses amis européens, Abramoff voulait aussi voir si Rohrabacher pouvait organiser une rencontre entre Sassou Nguesso et le Président élu Donald Trump.

« …. le gars aimerait obtenir une rencontre avec le Président Trump………’il a exprimé une volonté d’essayer de détruire Boko Haram, qui serait être un vrai plus pour l’administration quand et si cela arrive, « Rohrabacher affirma

Rohrabacher a ajouté: «………………………..[Sassou Nguesso] était prêt à agir contre Boko Haram et d’aider les États-Unis à détruire cette organisation terroriste horrible. Et cet ami de Jack dit «Ceci est une très grande opportunité et voir ce que vous pouvez faire avec lui. »

Abramoff n’est pas retourné au lobbying depuis sa sortie de prison. Au lieu de cela, il est concentré sur des déclarations contre la corruption à Washington et la communauté du lobbying dont il était alors une partie intégrante. Plus récemment, Abramoff a dit qu’il a travaillé à « lutter politiquement contre l’islam radical et pour soutenir d’autres bonnes causes», y compris la lutte contre la corruption et la réforme de la justice pénale.

Rohrabacher a dit qu’il avait «aucune idée» qui étaient les amis d’Abramoff avec lesquels il était en relation,…….. Rohrabacher a appelé, à plusieurs reprises, le criminel condamné un «patriote».

« Tout ce que je sais, c’est que Jack est venu à moi et m’a dit …« Nous avons une chance de mettre sur pied quelque chose pour se débarrasser de ce groupe qui a assassiné tous ces chrétiens en Afrique. Seriez-vous intéressé à donner suite à cela? Je lui ai dit, bien sûr, je le suis « , a déclaré Rohrabacher.

À la fin Décembre, Rohrabacher a repris à l’identique le texte d’une lettre d’Abramoff,………. et l’a envoyée au président congolais. La lettre indiquait que Rohrabacher «travaillait intensément» pour mettre en place une rencontre entre le président congolais et Trump pour discuter comment vaincre Boko Haram.

Dans l’interview, Rohrabacher a dit qu’il ne croit pas que la rencontre avec Trump arriverait avant que le Congo n’engage des troupes pour vaincre l’extrémisme islamique.

En Février, quand Rohrabacher a fait un voyage au Congo dans un avion du gouvernement américain, Abramoff l’a rencontré sur place. Abramoff a dit qu’il a fait le déplacement par avion à ses frais, et n’a pas été payé pour son temps ou remboursé pour ses dépenses……

Abramoff n’est pas un lobbyiste officiellement enregistré pour le compte du Congo, selon une recherche auprès du ministère de la Justice.

……. »Il y a quelques mois, des amis en Europe qui sont impliqués au Congo m’ont communiqué que le président du Congo voulait mettre sur pied une coalition anti-Boko Haram entre les Etats africains, et ce, en coordination avec les États-Unis – ainsi que faire d’autres actions pro-américaines que je soutenais « .

Abramoff a ajouté: «Compte tenu de son palmarès dans la lutte contre l’Islam radical, j’ai contacté Dana Rohrabacher…….. ».

L’entreprise africaine d’Abramoff est un nouveau développement…… Il était une fois l’un des joueurs les plus puissants de K Street, la carrière d’Abramoff s’est effondrée en 2004 quand ses relations corrompues avec les tribus amérindiennes ont été exposées dans un scandale qui a secoué Washington et a conduit à des changements dans les lois fédérales du lobbying.

Abramoff a finalement plaidé coupable de fraude, évasion fiscale et complot en vue de corrompre des fonctionnaires publics, et il a servi 3½ années en prison. Il a également accepté de payer 25 millions $ en dédommagement.

Ce n’est pas la première fois qu’Abramoff travaille pour le compte d’un pays africain. En 2003, Abramoff demandait 9 millions $ au président Omar Bongo du Gabon pour mettre en place une réunion avec le président d’alors George W. Bush, selon un rapport du New York Times. Abramoff a également été impliqué dans une campagne au milieu des années 1990, en essayant de persuader le Département d’Etat d’annuler l’interdiction de Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo) de voyager aux États-Unis, selon un rapport du Washington Post à l’époque.

Interrogé pour savoir s’il avait un problème de travailler avec Abramoff, qui a été politiquement toxique à Washington depuis plus d’une décennie, Rohrabacher a dit: «Non, j’ai une relation très ouverte avec Jack Abramoff. »

« Ce n’est pas Al Capone, » ajouta Rohrabacher. « C’est un gars qui était politiquement … il a été, comment dites-vous, submergé par le système politique. Et il a eu quelques mauvais jugements, mais en même temps, Jack est une personne très idéaliste et je vais dire que c’est un patriote……… « .

En outre, Rohrabacher avoua que des simples citoyens l’ont aidé à se connecter avec des dirigeants étrangers « des dizaines de fois. » Et il a dit Abramoff ne devrait pas avoir à vivre « dans un trou quelque part» parce qu’il a été convaincu de félonie.

Rohrabacher……..est un proche allié du président russe Vladimir Poutine et dans les années 1980, est allé en Afghanistan pour combattre les Soviétiques.

Rohrabacher a dit qu’il allait accompagner la demande du Congo pour une réunion avec Trump à la Maison Blanche, mais ne semblait pas convaincu que cet Etat soit prêt à s’engager dans la lutte pour vaincre l’islam radical.

« Eh bien, [la réunion] ne [se produira] pas avant que je sois convaincu que [Sassou Nguesso] est prêt à prendre les engagements complets qui justifieraient ce genre de réunion», a déclaré Rohrabacher. «Dans le voyage en Afrique, il a eu une grande discussion, nous avons eu une très bonne séance d’information de l’ensemble de leurs personnes, y compris le président. … [Mais] il n’a pas été aussi engagé que c’était nécessaire sur la question d’impliquer ses propres troupes pour faire partie d’une force de frappe indépendante pour détruire Boko Haram « .

Auteurs : Anna Palmer, Jake Sherman, John Bresnahan

http://www.politico.com/story/2017/02/abramoff-congress-lobbying-rohrabacher-235465

Traduction Rigobert OSSEBI