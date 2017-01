Ndengué, JDO, Oko Ngakala et Cie, confondus par Dieu et le droit

Après avoir échappé à un assassinat, Ghys Fortuné Bemba Dombe a été enlevé par dix sept personnes qui l’ont conduit à la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) avant de le présenter devant le colonel procureur de la République Oko Ngakala, le vendredi 12 janvier 2017 via la brigade de recherche de la région de la Gendarmerie de Brazzaville.

A la Brigade de recherche de la Gendarmerie comme au Parquet de la République, l’audition a tourné autour de la publication du message de Ntumi dans le journal Talassa.

Le Directeur général du journal Talassa n’est pas passé par mille chemins pour dire que ce message était publié avant lui dans le journal La Griffe, dans divers sites dont Brazzanews et circulait bien avant dans des milliers de comptes facebook. Le Directeur Général de Talassa ne voyait donc pas où se trouvait la complicité avec Ntumi pour atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat.

Malgré plusieurs explications et la dépénalisation des délits de presse au Congo, le Directeur Général de Talassa a été inculpé et jeté à la Maison d’Arrêt de Brazzaville en « isolation » pour « complicité avec Ntumi d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat ». Pour tuer le D.G. du journal Talassa à petit feu, il lui est interdit toute visite et déplacements à l’intérieur et même celle de ses avocats conseils. Du coup, avec son régime végétarien, sans huile cholestérol, il ne mange ni boit de l’eau minérale.

Quant à l’infraction de complicité à l’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat avec Ntumi, plusieurs questions se posent au regard de la lecture du Code de Procédure Pénale :

Comment peut-on parler de complicité alors que Ntumi est présumé innocent ?

Comment peut-on parler de délit pénal à la place du correctionnel ou administative puisqu’il s’agit d’une publication d’un message diffusé neuf jours avant par des milliers des personnes et quelques journaux de la place de Brazzaville et en ligne ?

Comment peut-on parler de complicité dans les événements du 4 avril 2016 alors que le DG du journal Talassa ne se reconnait pas dans les dispositions du Code de Procédure Pénale en ses articles 59, 60 et 61 ?

L’article 59 dispose : « Dans les cas de crime flagrant, ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »

L’article 60 stipule : « 1- En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délais sur les lieux et procède aux premières constatations.

2- Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.

3-Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

4-Le procureur de la République peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort.

L’article 61, quant à lui, dispose : « 1- Les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République soit d’office.

2- Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. »

A la lecture de ces articles, vous conviendrez avec nous que la procédure est ailleurs :

La vérité, c’est que cette affaire a été instrumentalisée par Ndengué, JDO et le journaliste Bikindou qui se sont exposés au grand jour dans leurs pratiques diaboliques (tortures, enlèvements, séquestrations arbitraires, tueries, etc.) mais aussi pour avoir révélé que Ndengué et compagnie étaient retraités.

Qui ne sait pas que Ndengué a appelé lundi 08 janvier à ces bureaux Mvouo Philippe, président du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC), Oko Ngakala, le colonel Mongo, cousin du maire de Brazzaville, plusieurs ministres et François Bikindou pour qu’ils l’aident à démolir Ghys Fortuné Bemba Dombe ? La preuve, la même journée, Philippe Mvouo n’est-il pas entré en action en parlant d’injures au Chef de l’Etat jusqu’aller fermer le journal Talassa alors que cela est du ressort de la justice ? Et puis, qui ne sait pas que c’est la métaphore utilisée par le DG de Talassa avant d’être une image bien connue au Congo ? Où se trouve les injures tout ça ?

François Bikindou n’a-t-il pas mis aux arrêts le jeune gardien de Soprim (Société immobilière) qui l’accusait d’avoir indiqué le domicile et les véhicules du D.G. de Talassa stationnées dans les jardins de Bacongo ? François Bikindou n’a-t-il pas été dans les caméras cachées… ?

Arrêtez les montages sur Ghys Fortuné Bemba Dombe car la vérité vous rattrapera.

YOMBO Le Fort