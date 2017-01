Écoutes téléphoniques : Yves Castanou, Directeur de l’ARPCE, une fois de plus blanchi

Alerte danger de mort : Ghys Fortuné Dombe Bemba, directeur du journal Talassa est en danger de mort. Depuis hier, il a été retiré de la cellule avec des codétenus pour être placé dans un réduit sans lumière ni douche alors qu’il est malade. Il n’a droit ni à la visite, ni à la nourriture. ¤¤¤¤¤ Rigueur et vérité : Havila Partners dirigé par Pierre Louis Amancic, soi-disant reconnue en Europe et sur le continent Africain pour son expertise en corporate finance, notamment dans le cadre d’opérations de levées de fonds et qui est devenue depuis fin 2016 actionnaire majoritaire de Doccreco, Corporate Advisor implanté à Pointe-Noire en République du Congo est une imposture. Pierre Louis Amancic est en fait un agent immobilier, condamné en France à un an de prison et 20.000 euros d'amende pour avoir pris un mandat de vente bidon et couvert un pacte de corruption.