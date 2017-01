Arrêté le 23 novembre 2015, Paulin Makaya a été condamné en juillet 2016 pour «incitation aux troubles à l'ordre public» et condamné à deux années de prison ferme par tribunal correctionnel. Ayant effectué plus de la moitié de sa peine, le leader du parti UPC devrait donc bénéficier de la grâce de Sassou Nguesso. Sauf si, comme on l’entend dans les rues de Brazzaville, le pouvoir souhaite lui mettre sur le dos la « fausse » mutinerie du 29 décembre 2016 afin de lui infliger une peine plus lourde.