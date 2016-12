Pas de Père Noel pour la Zone CEMAC : Menace de cessation de paiement au Congo

Où sont passés les chefs d’État souverainistes qui nous ont vendu l’idée de la convertibilité du Yuan chinois ? Une chose est sûre, nous avons des pantins gabégistes à la tête de nos États. Sachez que la crise va être rude surtout au Congo au Gabon et au Tchad.

On ne vous a pas tout dit.

Nous vous livrons les dessous de la réunion des chefs d’État de la Zone CEMAC. Quatre (4) chefs d’États (Paul Biya, Sassou Nguesso, Ali Bongo et Archange Touadera) viennent de vendre leur peuple et démontrer qu’ils ont mis leurs pays à genoux. Ces derniers s’en remettent au FMI comme dans années 90 pour la mise en place des programmes d’ajustement.

En comprend mieux pourquoi Idriss Deby est parti sans attendre le communiqué final. En fait, la Cemac vient d’être vendue au FMI. Désormais, les bailleurs de fond bilatéraux et multilatéraux sont les seuls à avoir accès aux concours financiers de la BEAC. Ceci pour cinq ans.

Mais ils savent que cela va durer plus de cinq ans. A partir d’aujourd’hui, aucun pays ne peut dépenser le moindre centime sans l’accord du FMI ; mais surtout sans demander à la France qui est le vrai propriétaire de notre argent : le F CFA. C’est ce point qu’Idriss Deby le président Tchadien n’a pas supporté, son pays est plongé dans une crise profonde. Les fonctionnaires sont à 3 mois d’arriérés de salaires. Et maintenant, il doit tout demander à la France. C’est une grosse humiliation. De son côté, Obiang Nguema s’est abstenu de tout commentaire.

Les lois de l’économie sont tenaces, on ne peut, ni les bombarder, ni les torturer. Le régime du Congo Brazzaville a perdu du temps, trop de temps…. La crise va perdurer en 2017, les négociations étant longues. Et encore, il faut que la bonne gouvernance soit au rendez-vous, ce qui, avec ce régime, de « ledza lenua » , n’est pas du tout garantie, surtout que le FMI, risque d’exiger, tout bonnement, l’arrêt de ce « grand machin » inefficace et budgétivore que sont les » Grands Travaux » du baron Haussman de Tchikapika. »

Le pire est à venir !