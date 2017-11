Arrêt sur image : Mbongo mé kuma

Statistiques alarmantes pour le Congo : Selon les rapports publiés à Brazzaville (dont celui du PNUD), 58,50% des pauvres au Congo passent une journée ou plus sans repas. 91% conservent l’eau dans les bidons de 25 litres compte tenu de l’éloignement des points d’eau et sont obligés, en zone rurale par exemple, de parcourir plus de 8 kilomètres parfois pour s’en procurer. 82,90% des pauvres déclarent s’éclairer avec le pétrole. Mawa trop. Allons seulement !