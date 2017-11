Forte dégradation de la route Dolisie-Londéla-Kayes

Le tronçon routier reliant Dolisie, la capitale départementale du Niari (sud), à la ville de Londéla-Kayes, avec un nombre important de crevasses, s’est fortement dégradé au grand dam des voyageurs et des conducteurs qui desservent cette zone.

Les chantiers entamés il y a quelques années sur un linéaire d’environ 100 km, sont arrêtés vraisemblablement pour des raisons de financements.

Grand est le désarroi des usagers qui interpellent le gouvernement Mouamba II sur la nécessité de prendre les taureaux par les cornes pour mettre fin à ce calvaire quotidien aux conséquences socio-économiques fâcheuses.

Depuis plus d’un an, le prix du transport Dolisie-Londéla-Kayes a doublé en raison de la forte dégradation de l’état de la route. Cette situation gène au plus haut point les populations qui tirent leurs principales ressources dans le commerce des produits agricoles.

L’urgence est réelle sur l’impérieuse nécessité de réhabilité cette route départementale pour mieux fluidifier la mobilité des biens et de personnes.

Germaine Mapanga