Maison d’arrêt de Brazzaville : Mise au point du journaliste Ghys Fortuné DOMBE-BEMBA

Communiquer, tenir une entreprise de presse, animer une plate-forme de communication n’est pas du tout facile, comme nombre de personnes l’imaginent. Voilà pourquoi nous félicitons et encourageons les compatriotes qui œuvrent dans le secteur de la Communication, notamment Laurent de Zenga-Mambu, Mingwa de Congo Liberty, Gatien de Brazzanews, etc.

Ne pas remercier Gatien et toute l’équipe de Brazzanews pour leur soutien depuis notre incarcération à la Maison d’arrêt de Brazzaville serait ignoble, sinon aberrant. Tenez ! Dans sa récente plaidoirie, Brazzanews, à travers son style atypique, a frôlé les thèmes d’apostasie et de rejet, jusqu’à égratigner le Pasteur Yves CASTANOU !

L’apostasie ! Oui, on devait encore en parler avec dextérité, vu la kyrielle des conséquences qu’elle génère et les diverses interprétations faites sur ce concept, selon les écoles dont les uns et les autres sont issus. Ce qui justifie que Jésus-Christ soit traité, un moment, de Belzébul ; Paul, accusé d’apostat à la Loi de Moïse par les chefs religieux de Jérusalem ; etc.

De même, le rejet, dans un monde dominé par la peur et les intérêts, devient de plus en plus palpable de nos jours, plus que jamais auparavant. Jésus-Christ fut renié trois fois par Pierre. Mais, il comprit son disciple dans la position spirituelle et physique (humaine) où il se trouvait.

Etant accusé de « complicité d’atteinte à la sûreté intérieur de l’Etat » (coup d’Etat, en d’autres termes), couplé du venin inoculé par les champions de l’intox qui sèment la peur en toute personne qui s’approcherait de nous, ces champions, qui nous détestent, influencent plus d’une personne à prendre de mauvaises décisions contre nous, jusqu’à se tromper !

Il est donc évident que des connaissances, des parents, certains politiciensde la Majorité présidentielle, comme d’autres de l’Opposition, bref, des dignitaires, se cloîtrent dans leur coin.

Si l’enquête diffusée sur la plate-forme Brazzanews était consistante, on aurait dû citer des hommes du Pouvoir et ceux de l’Opposition, y compris de la Société civile, sans oublier quelques prélats qui côtoient le Président Denis SASSOU-N’GUESSO, officiellement ou en secret, au lieu de parler de Yves CASTANOU, qui n’a aucun pouvoir, mais sur qui des missiles son tirés depuis quelque temps.

Parlant justement de Yves CASTANOU, nous pouvons dire, sans détours, que sous sa direction, l’Eglise ICC (Impact Centre Chrétien) est devenue le premier partenaire de la Maison d’arrêt de Brazzaville, suivie de l’IPHD et de l’Union européenne. L’ICC prie pour tous les détenus et les assiste, sans faire du tapage.

Si hier, un magazine panafricain nous plaçait parmi « les 100 personnes qui comptent pour le Congo », de notre côté, nous pensons que ce positionnement revient à Yves CASTANOU, Alain MABANCKOU, Vérone MANKOU, etc., qui font la fierté du Congo au sein de la Francophonie. En effet, grâce au management de Yves CASTANOU, le Congo se situe dans le top 10 (dix) de Télécoms en Afrique ! De même, la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), la Cour de Comptes et de Discipline Budgétaire (CCDB), l’Inspection Générale d’Etat (IGE), le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM) sont unanimes, dans leurs Rapports,que l’Agence de Régulation des Postes et Communications Electroniques (ARPCE) figure parmi les trois premières entités au Congo, qui sont gérées dans la transparence et selon les règles de l’art !

Nous ne devons pas nous tromper de cibles. Le Congo a beaucoup de challenges. Même si la mission du FMI revient au Congo, il faut attendre que son Conseil d’administration siège en fin décembre prochain ; et les résultats de l’Accord ne pourront être perceptibles qu’à la fin du mois de février ou début mars 2018. Entre temps, les choses seront toujours complexes. D’où, nous devons bannir l’égoïsme, la haine, les jalousies, les divisionset les intrigues au milieu de nous, au profit de bonnes stratégies, pour le bien-être, l’avenir harmonieux des Congolais et le développement de notre beau pays.

Merci encore à Gatien et Brazzanews ! Vifs encouragements à Yves CASTANOU de continuer à propager la Parole de Dieu !

Ghys Fortuné DOMBE-BEMBA